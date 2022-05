Pol Espargaró: «Problem ist, dass wir langsam sind»

Honda steckt in der MotoGP-WM in einer tiefen Krise, darüber kann auch der vierte Platz von Marc Márquez in Jerez nicht hinwegtäuschen. Repsol-Teamkollege Pol Espargaró erklärt, warum er in Andalusien hinterherfuhr.

Honda-Werksfahrer Pol Espargaró haderte nach dem Qualifying auf dem Jerez-Circuit mit seinem Glück und sich selbst. Um 0,003 sec hatte er den Einzug ins Q2 verpasst und musste von der 13. Startposition losfahren. Zwei mickrige Plätze ging es für den 30-Jährigen aus Granollers im Rennen nach vorne, während Repsol-Teamkollege Marc Márquez Vierter und Takaaki Nakagami aus dem LCR-Team Siebter wurde.



Pol Espargaró kam mit 20,856 sec Rückstand auf Sieger Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) ins Ziel. Platz 11 war ein weiterer Tiefschlag für den Moto2-Weltmeister von 2013, der mit Rang 3 in Katar stark in die Saison gestartet ist, seither aber nicht mehr viel zusammenbrachte.

«Ich hatte nicht mit so wenig Grip im Rennen gerechnet», erzählte der frustrierte Espargaró. «Von Startplatz 13 etwas zu erreichen, ist sehr schwierig. In der ersten Runde hatte ich gleich einen Highsider, musste eine weite Linie wählen und verlor 2 sec. Überholen war schwierig bis unmöglich für mich. Ich kam acht Sekunden hinter Marc ins Ziel, drei davon handelte ich mir in den ersten zwei Runden ein. Also verlor ich in 23 Runden fünf Sekunden auf ihn und er wurde Vierter. Das zeigt, wie wichtig es ist, vorne zu starten.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Jerez © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Jack Miller und Aleix Espargaró © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Francesco Bagnaia gewinnt das Rennen © Gold & Goose Quartararo, Bagnaia, A. Espargaró © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia Zurück Weiter

Pol weiter: «Wenn das Motorrad macht was ich will, dann kann ich Leistungen wie beim Test in Indonesien oder in Katar zeigen. Aber wenn so wenig Grip wie in Jerez herrscht, dann strauchle ich mehr als die anderen. Es ist nicht so, dass es mir an Gefühl für das Motorrad mangelt. Das Problem ist, dass wir gegenüber anderen Bikes langsam sind.»

Positiv war für den Katalanen lediglich, dass sich am Sonntag gute 58.000 Fans die Rennen live vor Ort anschauten und vor allen die Spanier bejubelten. Mit dem dritten Platz von Bruder und Aprilia-Aushängeschild Aleix hatte die Espargaró-Familie zudem etwas zu feiern.

«Jerez ist immer erstaunlich», hielt Pol fest. «Die Fans zurück zu sehen, und die Atmosphäre zu genießen, war super. Die Leute genießen auch nicht nur am Tag die Motorräder, sie feiern auch in der Nacht. Alle hatten Spaß, dafür sind wir hier. Die Fans sollen Party machen und trinken. Wenn du dann die Einführungsrunde fährst und die vollbesetzten Ränge siehst, ist das unbeschreiblich.»

In der Weltmeisterschaft liegt Marc Márquez mit 44 Punkten als bester Honda-Fahrer auf dem enttäuschenden neunten Platz, Pol Espargaró ist mit 35 Zählern Zwölfter.

Ergebnisse MotoGP Jerez (1. Mai):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 25 Runden in 41:00,554 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,285 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +10,977

4. Marc Márquez (E), Honda, +12,676

5. Jack Miller (AUS), Ducati, +12,957

6. Joan Mir (E), Suzuki, +13,934

7. Takaaki Nakagami (J), Honda, +14,929

8. Enea Bastianini (I), Ducati, +18,436

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +18,830

10. Brad Binder (ZA), KTM, +20,056

11. Pol Espargaró (E), Honda, +20,856

12. Miguel Oliveira (P), KTM, +23,131

13. Alex Márquez (E), Honda, +25,306

14. Maverick Vinales (E), Aprilia, +27,358

15. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +27,519

16. Luca Marini (I), Ducati, +29,278

17. Andrea Dovizioso (I), Yamaha, +35,204

18. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +35,361

19. Alex Rins (E), Suzuki, +38,922

20. Remy Gardner (AUS), KTM, +43,378

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +44,299

22. Jorge Martin (E), Ducati, +1:07,681 min

– Stefan Bradl (D), Honda, 15 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Ducati, 16 Runden zurück

– Darryn Binder (ZA), Yamaha, 20 Runden zurück

WM-Stand nach 6 von 21 Grand Prix:

1. Quartararo 89 Punkte. 2. Aleix Espargaró 82. 3. Bastianini 69. 4. Rins 69. 5. Bagnaia 56. 6. Mir 56. 7. Zarco 51. 8. Brad Binder 48. 9. Marc Márquez 44. 10. Oliveira 43. 11. Miller 42. 12. Pol Espargaró 35. 13. Martin 28. 14. Viñales 27. 15. Nakagami 21. 16. Morbidelli 18. 17. Alex Márquez 16. 18. Bezzecchi 15. 19. Marini 14. 20. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 22. Gardner 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 131 Punkte. 2. Yamaha 89. 3. Aprilia 83. 4. Suzuki 80. 5. KTM 76. 6. Honda 57.



Team-WM:

1. Suzuki Ecstar, 125 Punkte. 2. Aprilia Racing 109. 3. Monster Energy Yamaha 107. 4. Ducati Lenovo 98. 5. Red Bull KTM Factory 91. 6. Pramac Racing 79. 7. Repsol Honda 79. 8. Gresini Racing MotoGP 69. 9. LCR Honda 37. 10. Mooney VR46 Racing 29. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.