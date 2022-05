Francesco Guidotti (KTM): «Neue Teile in Barcelona»

Am Montag testete KTM eine radikale Auspuff-Variante an der RC16

Das Red Bull KTM-Team testete in Jerez am Montag einige Kleinigkeiten am Set-up und auch neue Teile, doch die windigen Bedingungen machten es Brad Binder und Miguel Oliveira nicht besonders leicht.

Brad Binder legte beim MotoGP-Test am Montag 58 Runden auf der Rennstrecke von Jerez zurück. Der Südafrikaner fuhr in 1:37,294 min um den Kurs in Andalusien und war damit sogar schneller als im Qualifying beim «Gran Premio Red Bull de España». Zur Halbzeit musste der WM-Achte einen Sturz in Kurve 8 hinnehmen, doch er blieb unverletzt.

Auch Miguel Oliveira fuhr insgesamt 65 Runden in Jerez. Auch wenn die beste Rundenzeit nur für Rang 21 reichte, war Teammanager Francesco Guidotti mit den Fortschritten der Fahrer zufrieden. Er ist gespannt auf das Rennen in Le Mans und für den nächsten Test in Barcelona im Juni rechnet er mit neuen Teilen für die RC16. Doch bereits in Jerez war ein ganz neuer Auspuff an der MotoGP-Maschine verbaut.

«Wir haben am Set-up gearbeitet und versucht unser Bike zu verbessern, mit dem Material, das vorhanden ist», erklärte der Italiener am Nachmittag. «Wir hatten aber auch ein paar kleine neue Teile zu testen. Es war jedoch schwer, denn der Wind wurde von Minute zu Minute stärker, so konnten wir nur schlecht Vergleiche ziehen. Der Test war nicht sehr gut, aber auch nicht sehr schlecht.»

Zu seinen beiden Fahrern sagte er: «Mit Brad konnten wir trotzdem am Morgen gute Vergleiche ziehen, denn das Wetter war da noch konstanter. Leider hatte er einen Sturz, der vom Wind verursacht wurde. Auch mit Miguel haben wir interessante Daten sammeln können. Die nächste Woche wird sehr wichtig und nützlich, damit wir die Daten analysieren können, um auf diesem Weg weiterzuarbeiten.»

Francesco Guidotti fügte abschließend hinzu: «Für das nächste Rennen in Le Mans sind wir sehr zuversichtlich. Der nächste Test wird in Barcelona sein, dort werden wir neue Teile zur Verfügung haben.»

Ergebnis MotoGP-Test, Jerez (2. Mai):

1. Zarco, Ducati, 1:37,136 min

2. B. Binder, KTM, 1:37,294

3. Quartararo, Yamaha, 1:37,438

4. Miller, Ducati, 1:37,456

5. P. Espargaró, Honda, 1:37,556

6. Mir, Suzuki, 1:37,756

7. A. Espargaró, Aprilia, 1:37,774

8. Rins, Suzuki, 1:37,778

9. Martin, Ducati, 1:37,781

10. Bastianini, Ducati, 1:37,802

11. A. Márquez, Honda, 1:37,805

12. Bagnaia, Ducati, 1:37,807

13. Bezzecchi, Ducati, 1:37,823

14. Marini, Ducati, 1:37,897

15. M. Márquez, Honda, 1:37,940

16. Viñales, Aprilia, 1:38,066

17. Morbidelli, Yamaha, 1:38,077

18. Dovizioso, Yamaha, 1:38,179

19. Di Giannantonio. Ducati, 1:38,271

20. Nakagami, Honda, 1:38,289

21. Oliveira, KTM, 1:38,319

22. Gardner, KTM, 1:38,589

23. D. Binder, Yamaha, 1:38,897

24. Savadori, Aprilia, 1:38,927

Ergebnisse MotoGP Jerez (1. Mai):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 25 Runden in 41:00,554 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,285 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +10,977

4. Marc Márquez (E), Honda, +12,676

5. Jack Miller (AUS), Ducati, +12,957

6. Joan Mir (E), Suzuki, +13,934

7. Takaaki Nakagami (J), Honda, +14,929

8. Enea Bastianini (I), Ducati, +18,436

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +18,830

10. Brad Binder (ZA), KTM, +20,056

11. Pol Espargaró (E), Honda, +20,856

12. Miguel Oliveira (P), KTM, +23,131

13. Alex Márquez (E), Honda, +25,306

14. Maverick Vinales (E), Aprilia, +27,358

15. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +27,519

16. Luca Marini (I), Ducati, +29,278

17. Andrea Dovizioso (I), Yamaha, +35,204

18. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +35,361

19. Alex Rins (E), Suzuki, +38,922

20. Remy Gardner (AUS), KTM, +43,378

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +44,299

22. Jorge Martin (E), Ducati, +1:07,681 min

– Stefan Bradl (D), Honda, 15 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Ducati, 16 Runden zurück

– Darryn Binder (ZA), Yamaha, 20 Runden zurück

WM-Stand nach 6 von 21 Grand Prix:

1. Quartararo 89 Punkte. 2. Aleix Espargaró 82. 3. Bastianini 69. 4. Rins 69. 5. Bagnaia 56. 6. Mir 56. 7. Zarco 51. 8. Brad Binder 48. 9. Marc Márquez 44. 10. Oliveira 43. 11. Miller 42. 12. Pol Espargaró 35. 13. Martin 28. 14. Viñales 27. 15. Nakagami 21. 16. Morbidelli 18. 17. Alex Márquez 16. 18. Bezzecchi 15. 19. Marini 14. 20. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 22. Gardner 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 131 Punkte. 2. Yamaha 89. 3. Aprilia 83. 4. Suzuki 80. 5. KTM 76. 6. Honda 57.

Team-WM:

1. Suzuki Ecstar, 125 Punkte. 2. Aprilia Racing 109. 3. Monster Energy Yamaha 107. 4. Ducati Lenovo 98. 5. Red Bull KTM Factory 91. 6. Pramac Racing 79. 7. Repsol Honda 79. 8. Gresini Racing MotoGP 69. 9. LCR Honda 37. 10. Mooney VR46 Racing 29. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.