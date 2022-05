Alberto Puig: «Siege und Titel das einzige Ziel»

Repsol-Honda-Teammanager Alberto Puig lobt den Einsatz von Marc Márquez in Jerez und staunte über seinen Save. Zu Pol Espargaró sagte er: «Er hatte an diesem Wochenende den Speed.»

Nach dem Europa-Auftakt in Portimão war Alberto Puig unzufrieden, eine Woche später beschrieb er den «Gran Premio Red Bull de España» in Jerez als «kein schlechtes Rennen». Immerhin mischte Marc Márquez um den Kampf um den letzten Podestplatz mit, am Ende kreuzte der achtfache Weltmeister die Ziellinie mit 12,676 sec Rückstand als Vierter.

«Ich glaube, Marc Márquez hat einen sehr guten Job gemacht», unterstrich der Repsol-Honda-Teammanager. «Es war kein einfaches Wochenende. Wir hatten ein bisschen Mühe, aber Marc gelang es, in einem aufregenden Rennen ein gutes Ergebnis einzufahren. Das ist ermutigend, nachdem sein Gefühl in Portimão nicht so gut gewesen war. Er handhabte die Situation das ganze Rennen über gut, er hatte gute Kämpfe und fing einen Crash ab – es war eine Weile vergangen, seit ihm das zuletzt gelungen war.»

Wie erlebte Puig den Save in Kurve 13 an der Boxenmauer mit? «Es war angsteinflößend! Es ist keine schöne Erfahrung, aber am Ende ist es spektakulär anzuschauen, wenn es eben keinen Sturz gab.»

Auch dank dieser Rettungsaktion fuhr der Repsol-Honda-Star als Vierter 13 Punkte ein. In der WM-Tabelle hat der sechsfache MotoGP-Champion nach sechs von 21 Rennen 45 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Fabio Quartararo. «Natürlich verfolgt Marc nicht das Ziel, Vierter oder Sechster zu werden», weiß Puig. «Sein Ziel und das Ziel des Repsol Honda Teams besteht darin, Siege und Titel zu gewinnen. Das ist das einzige Ziel.»

Dafür sei es aber noch nötig, die neue RC213V besser zu verstehen. «Wir arbeiten daran, die Aspekte am Motorrad in Ordnung zu bringen, die noch nicht richtig funktionieren. Dieser Prozess läuft.»

Während Marc Márquez in Spanien wieder um einen Podestplatz kämpfte, landete sein Teamkollege Pol Espargaró mit 20 sec Rückstand nur auf Rang 11. «Pol gelang ein guter Start, aber er konnte sich in den ersten Runden in keine gute Position bringen, weil er in Kurve 5 einen heftigen Moment hatte. Es war somit nicht einfach», schilderte Puig. «Er hatte an diesem Wochenende den Speed, aber leider konnten wir keine gute Abstimmung finden und es war nicht möglich, ein gutes Ergebnis zu holen.»

Ergebnisse MotoGP Jerez (1. Mai):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 25 Runden in 41:00,554 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,285 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +10,977

4. Marc Márquez (E), Honda, +12,676

5. Jack Miller (AUS), Ducati, +12,957

6. Joan Mir (E), Suzuki, +13,934

7. Takaaki Nakagami (J), Honda, +14,929

8. Enea Bastianini (I), Ducati, +18,436

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +18,830

10. Brad Binder (ZA), KTM, +20,056

11. Pol Espargaró (E), Honda, +20,856

12. Miguel Oliveira (P), KTM, +23,131

13. Alex Márquez (E), Honda, +25,306

14. Maverick Vinales (E), Aprilia, +27,358

15. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +27,519

16. Luca Marini (I), Ducati, +29,278

17. Andrea Dovizioso (I), Yamaha, +35,204

18. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +35,361

19. Alex Rins (E), Suzuki, +38,922

20. Remy Gardner (AUS), KTM, +43,378

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +44,299

22. Jorge Martin (E), Ducati, +1:07,681 min

– Stefan Bradl (D), Honda, 15 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Ducati, 16 Runden zurück

– Darryn Binder (ZA), Yamaha, 20 Runden zurück

WM-Stand nach 6 von 21 Grand Prix:

1. Quartararo 89 Punkte. 2. Aleix Espargaró 82. 3. Bastianini 69. 4. Rins 69. 5. Bagnaia 56. 6. Mir 56. 7. Zarco 51. 8. Brad Binder 48. 9. Marc Márquez 44. 10. Oliveira 43. 11. Miller 42. 12. Pol Espargaró 35. 13. Martin 28. 14. Viñales 27. 15. Nakagami 21. 16. Morbidelli 18. 17. Alex Márquez 16. 18. Bezzecchi 15. 19. Marini 14. 20. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 22. Gardner 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 131 Punkte. 2. Yamaha 89. 3. Aprilia 83. 4. Suzuki 80. 5. KTM 76. 6. Honda 57.

Team-WM:

1. Suzuki Ecstar, 125 Punkte. 2. Aprilia Racing 109. 3. Monster Energy Yamaha 107. 4. Ducati Lenovo 98. 5. Red Bull KTM Factory 91. 6. Pramac Racing 79. 7. Repsol Honda 79. 8. Gresini Racing MotoGP 69. 9. LCR Honda 37. 10. Mooney VR46 Racing 29. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.