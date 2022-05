Erlösung für Quartararo? Yamaha-Update vor Mugello

Fabio Quartararo führt nach dem Grand Prix von Spanien die MotoGP-Weltmeisterschaft an. Der Yamaha-Pilot gewann in Portimão und er fuhr in Jerez auf Platz 2. Vor dem Highspeed-Rennen in Mugello verspricht Yamaha Updates.

Obwohl zu Beginn der aktuellen MotoGP-Saison kaum ein starkes Ergebnis möglich war, schaffte es Weltmeister Fabio Quartararo bereits nach dem Sieg in Portugal an die WM-Spitzenposition. Der Franzose baute den Vorsprung mit dem Rennen in Jerez noch einmal aus, denn Alex Rins (Suzuki) kam nicht in die Punkteränge.

Wohlwissend, dass die Rennen in Portimão und Jerez als auch der GP in Le Mans der Yamaha M1 zu Gute kommt, ist Fabio klar, dass es weitere Verbesserungen vom Werk geben muss. Nach dem «Gran Premio Red Bull de España» sprach der neunfache MotoGP-Rennsieger über den bisherigen Verlauf des Jahres und was ihn antreibt.

«Es überraschte mich sehr, dass ich bereits nach Portimão in der WM die Führung übernommen habe. Ich hatte bis dahin kaum ein gutes Ergebnis erreicht, die Plätze 7, 8, 9 und einmal Platz 2», zählte der Yamaha-Werksfahrer auf. «Dann kam der Sieg in Portugal. Ich glaube, bei diesen schwierigen Rennen musst du unbedingt dein Bestes geben, denn es sind wichtige Punkte. Ich fahre jedoch in jedem Rennen am Limit und ich kann nicht mehr machen. Yamaha hat sehr große Probleme.»

Damit diese Probleme, die sich besonders im Top-Speed bemerkbar machen, etwas kleiner werden, bringt Yamaha in naher Zukunft einige Neuerungen im Bereich der Aerodynamik. Gerade für die Rennen in Mugello, Barcelona und auch am Red Bull Ring wird es wohl ein schweres Unterfangen für die Yamaha-Asse.

«Es gibt verschiedene Bereiche, um den Top-Speed zu verbessern. Einer davon ist das Aerodynamik-Paket. Wir arbeiten hart daran und wir sollten ein stark überarbeitetes Paket rechtzeitig vor Mugello erhalten, versprach Monster Energy Yamaha-Teammanager Massimo Meregalli in dieser Woche. «Mugello und Barcelona gehören zu den schnellsten Rennstrecken und wir müssen den Rückstand zu unseren Gegnern in diesem Bereich so stark wie möglich reduzieren.»

Der Italiener betonte anschließend: «Wir arbeiten weiterhin an unserer Auspuffanlage und am Einlass. Es gibt Bereiche, in denen es weiterhin möglich ist, Verbesserungen zu erzielen. Wir wissen noch nicht genau, wann wir weitere Updates erhalten, aber wir arbeiten hart daran.»

Ergebnisse MotoGP Jerez (1. Mai):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 25 Runden in 41:00,554 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,285 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +10,977

4. Marc Márquez (E), Honda, +12,676

5. Jack Miller (AUS), Ducati, +12,957

6. Joan Mir (E), Suzuki, +13,934

7. Takaaki Nakagami (J), Honda, +14,929

8. Enea Bastianini (I), Ducati, +18,436

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +18,830

10. Brad Binder (ZA), KTM, +20,056

11. Pol Espargaró (E), Honda, +20,856

12. Miguel Oliveira (P), KTM, +23,131

13. Alex Márquez (E), Honda, +25,306

14. Maverick Vinales (E), Aprilia, +27,358

15. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +27,519

16. Luca Marini (I), Ducati, +29,278

17. Andrea Dovizioso (I), Yamaha, +35,204

18. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +35,361

19. Alex Rins (E), Suzuki, +38,922

20. Remy Gardner (AUS), KTM, +43,378

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +44,299

22. Jorge Martin (E), Ducati, +1:07,681 min

– Stefan Bradl (D), Honda, 15 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Ducati, 16 Runden zurück

– Darryn Binder (ZA), Yamaha, 20 Runden zurück

WM-Stand nach 6 von 21 Grand Prix:

1. Quartararo 89 Punkte. 2. Aleix Espargaró 82. 3. Bastianini 69. 4. Rins 69. 5. Bagnaia 56. 6. Mir 56. 7. Zarco 51. 8. Brad Binder 48. 9. Marc Márquez 44. 10. Oliveira 43. 11. Miller 42. 12. Pol Espargaró 35. 13. Martin 28. 14. Viñales 27. 15. Nakagami 21. 16. Morbidelli 18. 17. Alex Márquez 16. 18. Bezzecchi 15. 19. Marini 14. 20. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 22. Gardner 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 131 Punkte. 2. Yamaha 89. 3. Aprilia 83. 4. Suzuki 80. 5. KTM 76. 6. Honda 57.

Team-WM:

1. Suzuki Ecstar, 125 Punkte. 2. Aprilia Racing 109. 3. Monster Energy Yamaha 107. 4. Ducati Lenovo 98. 5. Red Bull KTM Factory 91. 6. Pramac Racing 79. 7. Repsol Honda 79. 8. Gresini Racing MotoGP 69. 9. LCR Honda 37. 10. Mooney VR46 Racing 29. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.