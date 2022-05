Wer wird Bagnaia-Teamkollege bei Ducati? Der Zeitplan

Das Ducati-Werksteam konnte am vergangenen Wochenende in Jerez den ersten Saisonsieg einfahren. Pecco Bagnaia feierte nach einem schwierigen Saisonstart erstmals in 2022, seine Zukunft ist klar, doch wer fährt neben ihm?

Francesco Bagnaia besitzt einen gültigen Werksvertrag mit Ducati in der MotoGP-Klasse bis zum Jahr 2024. Mit seinem Sieg beim Spanien-GP meldete sich der Italiener auch wieder im Kampf um die Krone zurück. Nach sechs von 21 Rennen steht Pecco in der Weltmeisterschaft auf Platz 5, jedoch fehlen ihm 33 Punkte auf den WM-führenden Fabio Quartararo vom Yamaha-Werksteam.

Neben Bagnaia ist in den letzten Wochen ein Kampf um das zweite Motorrad des italienischen Herstellers entfacht. Neben Jack Miller, der aktuell ganz in rot unterwegs ist, sind auch die beiden «Independent»-Fahrer Jorge Martin und Enea Bastianini im Rennen um den begehrten Werksplatz.

Miller fuhr zuletzt starke Rennen, er beendete den US-GP in Austin auf dem dritten Platz. Auch in Portimão und Jerez kämpfte der 27-Jährige um einen Podestplatz. Beim Rennen in Portugal stürzte der Australier im Zweikampf mit Suzuki-Fahrer Joan Mir, in Jerez wurde er Vierter.

Jorge Martin wurde schon länger untergejubelt, dass er bereits einen Vertrag mit Ducati unterschrieben habe. Doch der Spanier hatte in diesem Jahr bereits vier Stürze in den Rennen und seine Performance in Portimão und Jerez war nicht so herausragend wie zuvor. Gegenüber den Kollegen von crash.net bestätigte der WM-13.: «Es ist ein schwieriger Moment und ich kann nicht viel dazu sagen. Leider geht es im Rennsport schon mal so zu.»

Der dritte im Bunde der Favoriten auf den zweiten Ducati-Werksplatz ist Enea Bastianini. Der Italiener hat als einziger Fahrer 2022 bereits zwei Rennen gewonnen – auf einer Ducati GP21. In der Weltmeisterschaft ist der 24-Jährige auf Platz 3 geführt. Ducati-Sportdirektor möchte in jedem Fall, dass Bastianini und Martin weiterhin auf einer Ducati am Start stehen, so stellte er klar: «Ducati zählt auch in Zukunft auf Enea und Jorge. Es gibt nur einen Platz im Werksteam, aber wir möchten beide Fahrer auf Ducati halten.»

Wann wird sich das Werk aus Bologna für einen zweiten Fahrer neben Pecco Bagnaia entscheiden. Nach Informationen von crash.net werden die kommenden drei MotoGP-Rennen in Le Mans, Mugello und Barcelona eine Entscheidung herbeibringen. Gerade für Jorge Martin gilt: Die Fehlerquote muss minimiert werden.

Ergebnisse MotoGP Jerez (1. Mai):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 25 Runden in 41:00,554 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,285 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +10,977

4. Marc Márquez (E), Honda, +12,676

5. Jack Miller (AUS), Ducati, +12,957

6. Joan Mir (E), Suzuki, +13,934

7. Takaaki Nakagami (J), Honda, +14,929

8. Enea Bastianini (I), Ducati, +18,436

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +18,830

10. Brad Binder (ZA), KTM, +20,056

11. Pol Espargaró (E), Honda, +20,856

12. Miguel Oliveira (P), KTM, +23,131

13. Alex Márquez (E), Honda, +25,306

14. Maverick Vinales (E), Aprilia, +27,358

15. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +27,519

16. Luca Marini (I), Ducati, +29,278

17. Andrea Dovizioso (I), Yamaha, +35,204

18. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +35,361

19. Alex Rins (E), Suzuki, +38,922

20. Remy Gardner (AUS), KTM, +43,378

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +44,299

22. Jorge Martin (E), Ducati, +1:07,681 min

– Stefan Bradl (D), Honda, 15 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Ducati, 16 Runden zurück

– Darryn Binder (ZA), Yamaha, 20 Runden zurück

WM-Stand nach 6 von 21 Grand Prix:

1. Quartararo 89 Punkte. 2. Aleix Espargaró 82. 3. Bastianini 69. 4. Rins 69. 5. Bagnaia 56. 6. Mir 56. 7. Zarco 51. 8. Brad Binder 48. 9. Marc Márquez 44. 10. Oliveira 43. 11. Miller 42. 12. Pol Espargaró 35. 13. Martin 28. 14. Viñales 27. 15. Nakagami 21. 16. Morbidelli 18. 17. Alex Márquez 16. 18. Bezzecchi 15. 19. Marini 14. 20. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 22. Gardner 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 131 Punkte. 2. Yamaha 89. 3. Aprilia 83. 4. Suzuki 80. 5. KTM 76. 6. Honda 57.

Team-WM:

1. Suzuki Ecstar 125 Punkte. 2. Aprilia Racing 109. 3. Monster Energy Yamaha 107. 4. Ducati Lenovo 98. 5. Red Bull KTM Factory 91. 6. Pramac Racing 79. 7. Repsol Honda 79. 8. Gresini Racing MotoGP 69. 9. LCR Honda 37. 10. Mooney VR46 Racing 29. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.