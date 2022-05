Valentino Rossi: GT3 hat Entscheidung leicht gemacht 07.05.2022 - 17:59 Von Tim Althof

© FGlänzel Valentino Rossi war in Portimao zu Gast bei einem MotoGP-Rennen

Der neunfache Motorrad-Weltmeister Valentino Rossi startet in diesem Jahr nicht mehr in der MotoGP. Der Italiener wechselte auf vier Räder und fuhr letzte Woche mit seinem Audi R8 in Brands Hatch.