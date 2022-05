Yamaha VR46 Master Camp: Training mit den Stars

Am vergangenen Wochenende fand in Tavullia, der Heimat von Superstar Valentino Rossi, das zehnte Yamaha VR46 Master Camp statt. Insgesamt fünf Nachwuchstalente bekamen Einblicke in die Struktur der VR46-Akademie.

Seit diesem Jahr betreibt das Yamaha-Werk in Zusammenarbeit mit der VR46-Akademie von Valentino Rossi ein eigenes Team in der Moto2-Weltmeisterschaft. Manuel Gonzalez aus Spanien und der Thailänder Keminth Kubo bestreiten die Rennen auf Motorrädern vom deutschen Hersteller Kalex.

Um den Nachwuchs auf größere Herausforderungen vorzubereiten, wurde am Wochenende ein dreitägiges Master Camp in Rossis Heimatort Tavullia ausgerichtet. Mit dabei waren insgesamt fünf junge Fahrer aus Europa und Südamerika.

Der 17-jährige Jurand Kusmierczyk aus Polen, der Italiener Devis Bergamini (19), und die beiden Brasilianer Enzo Valentim Garcia (17) sowie Kevin Fontainha (15) begannen das Trainingslager am Freitag in Pesaro mit einer Session im Fitnesscenter unter der Leitung von Carlo Casabianca. Sie wurden begleitet vom sehr erfahrenen Moto3-Piloten Andrea Migno.

Gemeinsam mit ESports-Talent Lorenzo Daretti erhielten die vier Jungs Einblicke in die Welt der Gaming-Szene, bevor es am Nachmittag auf die Dirt-Track-Piste ging, wo es um Fahrzeugkontrolle und das reinrutschen in die Kurven ging. Das Arbeitsgerät waren Yamaha YZ250F von der VR46-Akademie.

Am Samstag standen zwei Disziplinen auf dem Programm. Beim MiniGP wurde auf der Kartstrecke Jeepers Kart der Speed der Teilnehmer auf die Probe gestellt, anschließend ging es erneut zum Dirt Track. Gemeinsam mit MotoGP-Pilot Marco Bezzecchi wurde auf Yamaha YZ85 am Fahrkönnen auf der Kartstrecke gearbeitet.

Nach einer kurzen Einheit Esports starteten die Fahrer im Verlauf des Tages auf der Motoranch von Rossi beim Dirt Track durch. Diesmal war Yamaha-Werksfahrer Franco Morbidelli mit am Start, um wertvolle Tipps und Hinweise zu vermitteln.

Am dritten Tag wurde Enzo Valentim Garcia durch den 18-jährigen Italiener Andrea Pizzoli ersetzt, da er sich am Samstag auf der Kartstrecke verletzt hatte. Der Sonntag begann mit einer weiteren Gym-Session mit Andrea Migno. Beim Pilates wurden den Teilnehmern neue Trainingsmethoden nahegelegt.

Marco Belli brachte den Fahrern weitere Tipps und Tricks für das Training auf Sand bei wenig Grip mit. Im Anschluss an das praktische Training gab es auch noch eine Schulung mit detaillierter Analyse der einzelnen Fahrer und Einheiten. Die Piloten erhielten Hinweise zur Körperhaltung, zur Gaskontrolle und zum generellen Fahrstil. Nicht mit am Start war Yeray Ruiz aus persönlichen Gründen. Der 8-jährige Spanier startete beim Saisonstart vom JuniorGP in der Moto2-Klasse in Estoril.