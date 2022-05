Fahrermarkt: «Gewisse Nervosität» bei Pol Espargaró

Die MotoGP-WM verspricht in dieser Saison auch abseits der Rennstrecken Spannung pur, denn erst vier Fahrer verfügen über einen unterzeichneten Vertrag für 2023. Honda-Werksfahrer Pol Espargaró zählt nicht dazu.

Pol Espargaró ist einer von 20 MotoGP-Piloten, die noch keinen Vertrag für die kommende Saison unterzeichnet haben. Auch wenn die offizielle Bestätigung aus Hamamatsu noch aussteht, bringt der Suzuki-Ausstieg am Ende der Saison noch mehr Unruhe in den Fahrermarkt. Vor allem Joan Mir, MotoGP-Weltmeister von 2020, wird mit Repsol Honda in Verbindung gebracht.

Im Gespräch mit der spanischen Online-Zeitung «El Español» räumte Pol Espargaró ein, dass der Druck in einer Saison steige, wenn es um die Vertragsverlängerung geht. «Ja, das ist logisch. Jeder Fahrer will verlängern und in der MotoGP bleiben, weil es unser Job ist und wir unseren Lebensunterhalt davon abhängt. Wenn der Zeitpunkt kommt, in dem es um die Verträge geht, spürt man eine gewisse Nervosität und diese Unruhe führt zu Fehlern.»

Der 30-jährige Spanier betonte aber auch: «Wenn es eine Sache gibt, die ich mit der Erfahrung gelernt habe, dann ist es zu wissen, wie man mit diesen Momenten umgeht – sich nicht zu hetzen und im Hinblick auf die Vertragsverlängerung nicht zu besorgt zu sein. Es ist nicht so, dass du die Vertragsverlängerung bekommst, je mehr du darauf drängst. Es gibt viel mehr Dinge, als nur ein gutes Ergebnis in einem Rennen zu erzielen. Davon allein wird es nicht abhängen.»

WM-Stand nach 6 von 21 Grand Prix:

1. Quartararo 89 Punkte. 2. Aleix Espargaró 82. 3. Bastianini 69. 4. Rins 69. 5. Bagnaia 56. 6. Mir 56. 7. Zarco 51. 8. Brad Binder 48. 9. Marc Márquez 44. 10. Oliveira 43. 11. Miller 42. 12. Pol Espargaró 35. 13. Martin 28. 14. Viñales 27. 15. Nakagami 21. 16. Morbidelli 18. 17. Alex Márquez 16. 18. Bezzecchi 15. 19. Marini 14. 20. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 22. Gardner 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 131 Punkte. 2. Yamaha 89. 3. Aprilia 83. 4. Suzuki 80. 5. KTM 76. 6. Honda 57.

Team-WM:

1. Suzuki Ecstar, 125 Punkte. 2. Aprilia Racing 109. 3. Monster Energy Yamaha 107. 4. Ducati Lenovo 98. 5. Red Bull KTM Factory 91. 6. Pramac Racing 79. 7. Repsol Honda 79. 8. Gresini Racing MotoGP 69. 9. LCR Honda 37. 10. Mooney VR46 Racing 29. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.