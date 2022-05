Pecco Bagnaia (Ducati): «Wichtig für die Schulter»

Der italienische Ducati-Werksfahrer Francesco Bagnaia kommt mit einem guten Gefühl nach Le Mans. Beim siebten MotoGP-Rennen der Saison möchte er dort weitermachen, wo er in Jerez aufgehört hatte.

Der Sieg beim Spanien-GP war ein klarer Befreiungsschlag für Pecco Bagnaia. Der Fahrer vom Ducati Lenovo Team holte sich in Jerez seinen ersten Saisonsieg und kletterte in der MotoGP-Gesamtwertung nach sechs von 21 Rennen auf Position 5. Auch den Test nach dem GP-Wochenende in Andalusien nutzte der Italiener, um einige Kleinigkeiten zu optimieren, obwohl er frühzeitig einpackte, um seine Schulter zu schonen.

Die Verletzung, die sich Bagnaia beim Qualifying in Portimão zuzog, ist in der zweiwöchigen Pause vor dem Frankreich-GP gut verheilt. Dem «SHARK Grand Prix de France» steht somit kaum noch etwas im Weg. «Diese Woche Auszeit hat mir sehr geholfen, um mich zu regenerieren. Es war wichtig, dass die Schulter nacvh den zwei herausfordernden aufeinanderfolgenden Rennen etwas Ruhe bekam», betonte der 25-Jährige am Mittwoch.

«Wir kommen nun nach Frankreich, zu einer Strecke, die ich generell sehr mag und wo ich es sehr genieße zu fahren», freute sich der Ducati-Werkspilot. «Dennoch ist es keine leichte Strecke, wir hatten im letzten Jahr im Trockenen einige Probleme.»

Traditionell spielt das Wetter in Le Mans eine tragende Rolle. In den letzten 20 Rennen auf dem Bugatti Circuit, gab es in mehr als der Hälfte der Rennen Regenschauer oder mindesten eine nasse Fahrbahn. «Im Vergleich zum Vorjahr müsste das Wetter deutlich besser sein, denn kein Regen ist vorhergesagt», klärte Bagnaia auf. «Auch die Temperaturen werden höher sein. Unser Ziel ist es, die starke Arbeit aus Jerez weiterzuführen und konkurrenzfähig zu sein.»

WM-Stand nach 6 von 21 Grand Prix:

1. Quartararo 89 Punkte. 2. Aleix Espargaró 82. 3. Bastianini 69. 4. Rins 69. 5. Bagnaia 56. 6. Mir 56. 7. Zarco 51. 8. Brad Binder 48. 9. Marc Márquez 44. 10. Oliveira 43. 11. Miller 42. 12. Pol Espargaró 35. 13. Martin 28. 14. Viñales 27. 15. Nakagami 21. 16. Morbidelli 18. 17. Alex Márquez 16. 18. Bezzecchi 15. 19. Marini 14. 20. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 22. Gardner 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 131 Punkte. 2. Yamaha 89. 3. Aprilia 83. 4. Suzuki 80. 5. KTM 76. 6. Honda 57.

Team-WM:

1. Suzuki Ecstar, 125 Punkte. 2. Aprilia Racing 109. 3. Monster Energy Yamaha 107. 4. Ducati Lenovo 98. 5. Red Bull KTM Factory 91. 6. Pramac Racing 79. 7. Repsol Honda 79. 8. Gresini Racing MotoGP 69. 9. LCR Honda 37. 10. Mooney VR46 Racing 29. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.