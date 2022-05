Beeinträchtigt das Suzuki-Aus Oliveiras Zukunft?

KTM-Werkspilot Miguel Oliveira kommt als Zehnter der MotoGP-Weltmeisterschaft zum Rennen in Le Mans. Der Portugiese wagt immer weniger Prognosen vor einem GP abzugeben, doch wohin führt sein Weg in Zukunft?

In Mandalika konnte Miguel Oliveira im Regen einen überragenden Triumph feiern, und auch in Portimão gelang dem Portugiesen ein solider fünfter Rang. Dennoch steht er nach sechs von 21 MotoGP-Rennen nur auf Position 10 der Gesamtwertung, sein Teamkollege Brad Binder liegt zwei Plätze vor ihm auf Rang 8. Was malt sich der Red Bull KTM-Werksfahrer für den Grand Prix von Frankreich aus?

«Le Mans ist eine gute Strecke für das Motorrad. In den letzten Jahren hatten wir einige Aufs und Abs aufgrund des Wetters, aber wir haben immer wieder ordentlichen Speed gezeigt», ist Oliveira überzeugt. «Das ist gut. Im letzten Jahr war ich in den trockenen Sessions konkurrenzfähig. Mit guten und wärmeren Bedingungen bin ich zuversichtlich, noch etwas schneller sein zu können. Wir werden sehen, ich möchte nicht zu viel versprechen, aber es sollte gut werden.»

Generell bekommt der 27-Jährige in diesem Jahr wenig Konstanz in seine Ergebnisse. Woran liegt das? «Es ist natürlich nicht alles perfekt, denn grundsätzlich möchten wir zu jeder Zeit an der Spitze sein. Man kann leider nicht mehr abschätzen, wo man vor einem Wochenende steht», betonte Oliveira am Donnerstag. «Das Fahrerfeld ist so nah beisammen, da wird es aber für alle gleich sein. Das liegt mittlerweile in der Natur der Serie. Wie auch immer die Ergebnisse sind, wir werden weiterkämpfen.»

Suzuki wird die MotoGP-Klasse am Ende des Jahres verlassen. Hatte der Suzuki-Ausstieg auch Konsequenzen für Oliveira und dessen Verhandlungen für die Zukunft? «Nein. Wenn es Konsequenzen hatte, dann nur für das Suzuki-Team und deren Fahrer», stellte er klar und fügte abschließend hinzu: «Ich hoffe, dass ich zu Beginn des nächsten Monats etwas zu meiner Zukunft sagen kann.»

