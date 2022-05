Fabio Quartararo besucht Fußball-Stars in Paris

Vor dem siebten MotoGP-Event in Le Mans besuchte der aktuelle Weltmeister die Stars vom Fußballverein Paris Saint Germain. Der Franzose fuhr mit seiner Yamaha M1 stilgerecht in das Prinzenparkstadion ein.

Als Weltmeister und Führender der MotoGP-Gesamtwertung hat Fabio Quartararo am Wochenende vor heimischem Publikum alle Hände voll zu tun, um das Wochenende mit Glanz zu vollenden. Noch bevor der Franzose am Freitagmorgen in das Le Mans-Wochenende startete, hatte er am Donnerstag eine spannende Aufgabe.

Der 23-Jährige fuhr beim Training der Stars von PSG in Paris mit seiner Werksmaschine vom Monster Energy Yamaha Team in das Prinzenparkstadion ein. Fabio schaute den Weltstars Neymar, Messi und Mbappé bei einer Trainingseinheit zu und durfte anschließend selbst auf den Platz, um mit den Helden des Vereins zu kicken.

Bereits am Donnerstagabend äußerte sich der Yamaha-Star zu dem Erlebnis. «Es war eine fantastische Erfahrung im Stadion zu sein und auch eine Runde mit dem Motorrad durch die Arena zu drehen. Außerdem durfte ich mit den Stars von Paris Saint-Germain spielen, das hat Spaß gemacht», freute sich Fabio vor versammelter Presse.

Paris liegt gerade einmal zwei Autostunden von Le Mans entfernt. Auf dem Circuit Bugatti möchte Quartararo am Sonntag seinen ersten Heimsieg in seiner MotoGP-Karriere feiern, in FP1 am Freitag beeindruckte er bereits mit einer sehr starken Pace fürs Rennen.

Ergebnis Le Mans, MotoGP FP1, 13. Mai

1. Pol Espargaró, Honda, 1:31,771 min

2. Rins, Suzuki, + 0,109

3. Bagnaia, Ducati, + 0,122

4. Quartararo, Yamaha, + 0,141

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,162

6. Mir, Suzuki, + 0,171

7. Miller, Ducati,+ 0,190

8. Viñales, Aprilia, + 0,307 sec

9. Zarco, Ducati, + 0,341

10. Marini, Ducati, + 0,357

11. Nakagami, Honda, + 0,394

12. Bastianini, Ducati, + 0,484

13. Marc Márquez, Honda, + 0,495

14. Martin, Ducati, + 0,720

15. Bezzecchi, Ducati, + 0,903

16. Dovizioso, Yamaha, + 0,965

17. Di Giannantonio, Ducati, + 0,984

18. B. Binder, KTM, + 0,985

19. Alex Márquez, Honda, + 0,991

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,166

21. Oliveira, KTM, + 1,250

22. Gardner, KTM, + 1,531

23. Raúl Fernández, KTM, + 2,380

24. D. Binder, Yamaha, + 2,853