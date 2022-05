Marc Márquez (15./Honda): «Muss am Fahrstil arbeiten»

In Kurve 7 vergeigte er sich die schnelle Rund kurz vor dem Ende in FP2

Honda-Werkspilot Marc Márquez verpasste am Freitag ein Top-10-Ergebnis in Le Mans. Der Spanier weiß, dass der Abstand zur Spitze zu groß ist, er kennt aber auch die Möglichkeiten, um die Lücke zu schließen.

Enea Bastianini setzte seine Ducati am Freitag auf dem Circuit Bugatti in den kombinierten Zeiten aus FP1 und FP2 der MotoGP-Klasse auf die erste Position. Repsol Honda-Pilot Marc Márquez fuhr mit seiner RC213V nur auf Platz 15, mehr als eine Sekunde fehlt ihm auf den Italiener. Auch zu Teamkollege Pol Espargaró auf Rang 9 fehlen einige Zehntel. Dennoch glaubt der achtfache Motorrad-Weltmeister an eine solide Steigerung am Samstag.

«Wir haben alles verwendet, was wir beim Test in Jerez erarbeitet haben. Es war etwas besser, aber kein großer Fortschritt, wie wir es auch schon vermutet hatten. Dennoch war es eine kleine Hilfe», berichtete Márquez am Freitag in der Fragerunde der Journalisten. «Ich habe nicht sehr viel mit dem Motorrad gearbeitet, ich bin einfach nur gefahren, gefahren und gefahren. Wir waren weit von der Spitze entfernt, aber wir haben es nicht so sehr auf die schnelle Runde abgesehen.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Le Mans © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Alex Rins Zurück Weiter

Der 29-Jährige weiter: «Am Samstag werden wir ein anderes Set-up ausprobieren, um etwas mehr Verständnis zu erhalten. Wir werden versuchen, in die Top-10 zu kommen. Das wird nicht einfach, aber wir werden es versuchen.»

«Freitags habe ich oft Probleme. Diesmal etwas mehr, denn am Ende gab es sehr viele gelbe Flaggen und ich konnte mich nicht verbessern», klagte der WM-Neunte. «In einer Runde habe ich etwas mehr Druck gemacht, doch leider machte ich einen Fehler. Ich bin beinahe in einer Linkskurve gestürzt. Leider sind wir auch in der Pace weit von der Spitze entfernt.»

Wie realistisch schätzt der Honda-Pilot seine Chancen an diesem Wochenende ein? «Weit von den Besten entfernt, das bedeutet drei oder vier Zehntel pro Runde. Das ist leider sehr viel in Le Mans. Das bedeutet mindestens zehn Sekunden am Ende des Rennens», stellte Márquez klar. «Wir wollen uns am Samstag verbessern, wir wissen aber auch, dass wir keine halbe Sekunde finden werden. Mit zwei oder drei Zehnteln wäre ich zufrieden. Ich muss an meinem Fahrstil arbeiten, um schneller zu werden.»

MotoGP, Le Mans, kombinierte Zeiten nach FP2 (15. Mai):

1. Bastianini, Ducati, 1:31,148 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,202 sec

3. Rins, Suzuki, + 0,297

4. Zarco, Ducati, + 0,360

5. Bagnaia, Ducati, + 0,487

6. Quartararo, Yamaha, + 0,492

7. Brad Binder, KTM, + 0,509

8. Mir, Suzuki, + 0,518

9. Pol Espargaró, Honda, + 0,623

10. Martin, Ducati, + 0,764

11. Miller, Ducati, + 0,766

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,877

13. Viñales, Aprilia, + 0,903

14. Marini, Ducati, + 0,980

15. Marc Márquez, Honda, + 1,005

16. Nakagami, Honda, + 1,017

17. Di Giannantonio, Ducati, + 1,127

18. Bezzecchi, Ducati, + 1,166

19. Alex Márquez, Honda, + 1,357

20. Dovizioso, Yamaha, + 1,388

21. Oliveira, KTM, + 1,547

22. Gardner, KTM, + 1,589

23. Fernández, KTM, + 2,409

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,413

MotoGP-Ergebnis, Le Mans, FP2:

1. Bastianini, Ducati, 1:31,148 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,202 sec

3. Rins, Suzuki, + 0,297

4. Zarco, Ducati, + 0,360

5. Bagnaia, Ducati, + 0,487

6. Quartararo, Yamaha, + 0,492

7. Brad Binder, KTM, + 0,509

8. Mir, Suzuki, + 0,518

9. Martin, Ducati, + 0,764

10. Miller, Ducati, + 0,766

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,877

12. Viñales, Aprilia, + 0,903

13. Pol Espargaró, Honda, + 0,928

14. Marc Márquez, Honda, + 1,005

15. Di Giannantonio, Ducati, + 1,127

16. Bezzecchi, Ducati, + 1,166

17. Marini, Ducati, + 1,268

18. Alex Márquez, Honda, + 1,357

19. Dovizioso, Yamaha, + 1,388

20. Oliveira, KTM, + 1,547

21. Gardner, KTM, + 1,589

22. Nakagami, Honda, + 2,249

23. Fernández, KTM, + 2,409

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,413