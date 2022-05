Alex Rins (3.): «Egal, im Rennen regnet es sowieso» 13.05.2022 - 17:43 Von Tim Althof

© Gold & Goose Auf der Suzuki fehlten am Freitag die Logos der spanischen Marke «Estrella Galicia 0,0»

Suzuki-Werksfahrer Alex Rins erledigte am Freitag in Le Mans in aller Ruhe seinen Job, er ließ sich von den stressigen Tagen zuvor nicht beeinträchtigen. Platz 3 am Freitag gab ihm die nötige Zufriedenheit.