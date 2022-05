Carmelo Ezpeleta: Nächste Woche Treffen mit Suzuki 13.05.2022 - 20:46 Von Nora Lantschner

© motogp.com Carmelo Ezpeleta

Am Rande des Frankreich-GP in Le Mans gab Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta am Freitag ein offizielles Statement zum MotoGP-Rückzug der Suzuki Motor Corporation am Ende der Saison 2022 ab.