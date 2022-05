Taka Nakagami: «Alle Honda-Fahrer haben das Problem»

Honda-Pilot Takaaki Nakagami fuhr in Le Mans auf den siebten Platz im MotoGP-Rennen. Nach dem Jerez-GP lieferte er nun zweimal in Folge ein starkes Ergebnis ab, hilft ihm das für einen neuen MotoGP-Vertrag?

Taka Nakagami wurde in Jerez vor zwei Wochen siebter im MotoGP-Rennen, anschließend verletzte er sich beim Test am Knie und er kam angeschlagen nach Le Mans, zum siebten Rennwochenende der Saison. Diese Verletzung hinderte den Japaner nicht daran, erneut Rang 7 zu erkämpfen, nur knapp hinter Honda-Markenkollege Marc Márquez.

Obwohl Nakagami am Samstag nach dem Zeittraining überhaupt nicht zufrieden war, gelang ihm am Sonntag ein gutes Rennen auf dem Circuit Bugatti. «Wir sind von Platz 12 losgefahren und wir sind auf Rang 7 ins Ziel gekommen. Ich habe im Rennen einige Positionen gewonnen, das ist gut. Der Start war unglaublich, denn ich bin bis auf Platz 4 nach vorne gekommen», staunte der Honda-Fahrer selbst. «Leider habe ich in den ersten beiden Runden nicht genug auf die Bremszonen geachtet, also habe ich ein paar Positionen verloren.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Le Mans © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Bagnaia und Bastianini © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Enea Bastianini gewinnt das Rennen © Gold & Goose Bastianini und Miller © Gold & Goose Sieger Enea Bastianini und Team © Gold & Goose Jack Miller, Enea Bastianini, Aleix Espargaró © Gold & Goose Sieger Enea Bastianini Zurück Weiter

«Nach zehn Runden habe ich bereits viel Abnutzung am Vorderreifen gespürt. Das Vorderrad klappte öfters ein und ich konnte nicht mehr gut in die Kurven einlenken. Leider fehlte mir in der zweiten Hälfte die Kraft in meinem Knie. Das war hart, aber Platz 7 ist nicht so schlecht am Ende», resümierte der 30-Jährige, der nun auf WM-Platz 14 geklettert ist. «Sobald die Temperaturen nach oben gehen, reagiert unser Bike sehr sensibel. Alle Honda-Fahrer haben das Problem, wir müssen verstehen, warum. Trotzdem haben wir einen kleinen Schritt nach vorne gemacht an diesem Wochenende.»

Der achtfache Weltmeister Marc Márquez kam nur 1,5 Sekunden vor Nakagami ins Ziel. War er ein besonderer Ansporn? «Fünf Runden vor dem Ende hatte ich Binder hinter mir, er war etwas schneller als ich. Ich musste also weiter Druck machen, denn Marc war ebenfalls nur knapp vor mir und ich wollte ihn noch einholen», betonte Taka im Interview nach dem Frankreich-GP. «Ich hatte das ganze Rennen den gleichen Abstand zu ihm, er hatte die gleichen Probleme wie ich am Vorderrad.»

Ein wichtiges Ergebnis für die Vertragsverhandlungen, oder? «Ja, ich habe mein Maximum gegeben. Aber wir müssen weiter arbeiten. In Mugello bin ich immer sehr schnell, es ist ein flüssiges Streckenlayout und wir müssen ein gutes Ergebnis beim Heimrennen des Teams erzielen», so Nakagami. «Ich freue mich auf das Rennen.»

MotoGP-Ergebnis, Le Mans (15. Mai):

1. Bastianini, Ducati, 27 Rdn in 41:34,613 min

2. Miller, Ducati, + 2,718 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 4,182

4. Quartararo, Yamaha, + 4,288

5. Zarco, Ducati, + 11,139

6. Marc Márquez, Honda, + 15,155

7. Nakagami, Honda, + 16,680

8. Brad Binder, KTM, + 18,459

9. Marini, Ducati, + 20,541

10. Viñales, Aprilia, + 21,486

11. Pol Espargaró, Honda, + 22,707

12. Bezzecchi, Ducati, + 23,408

13. Di Giannantonio, Ducati, + 26,432

14. Alex Márquez, Honda, + 28,710

15. Morbidelli, Yamaha, + 29,433

16. Dovizioso, Yamaha, + 38,149

17. Darryn Binder, Yamaha, + 59,748

– Oliveira, KTM, 3 Runden zurück

– Bagnaia, Ducati, 7 Runden zurück

– Martin, Ducati, 11 Runden zurück

– Mir, Suzuki, 14 Runden zurück

– Fernández, KTM, 21 Runden zurück

– Rins, Suzuki, 22 Runden zurück

– Gardner, KTM, 24 Runden zurück

WM-Stand nach 7 von 21 Grand Prix:

1. Quartararo 102 Punkte. 2. Aleix Espargaró 98. 3. Bastianini 94. 4. Rins 69. 5. Miller 62. 6. Zarco 62. 7. Bagnaia 56. 8. Brad Binder 56. 9. Mir 56. 10. Marc Márquez 54. 11. Oliveira 43. 12. Pol Espargaró 40. 13. Viñales 33. 14. Nakagami 30. 15. Martin 28. 16. Marini 21. 17. Morbidelli 19. 18. Bezzecchi 19. 19. Alex Márquez 18. 20. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 22. Di Giannantonio 3. 23. Gardner 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 156 Punkte. 2. Yamaha 102. 3. Aprilia 99. 4. KTM 84. 5. Suzuki 80. 6. Honda 67.

Team-WM:

1. Aprilia Racing 131 Punkte. 2. Suzuki Ecstar 125. 3. Monster Energy Yamaha 121. 4. Ducati Lenovo 118. 5. Red Bull KTM Factory 99. 6. Gresini Racing MotoGP 97. 7. Repsol Honda 94. 8. Pramac Racing 90. 9. LCR Honda 48. 10. Mooney VR46 Racing 40. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.