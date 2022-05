Takaaki Nakagami (Honda/12.): «Das war ein Schock!»

Wie die anderen Honda-Fahrer kam auch Taka Nakagami am Samstag im Qualifying mit den hohen Temperaturen nicht klar. Der MotoGP-Fahrer klagte über fehlenden Grip und spricht von einem Schock für Honda.

Bei den Testfahrten in Jerez vor zwei Wochen stürzte Takaaki Nakagami mit seiner Honda in Kurve 1 schwer. Der Japaner wurde nach Barcelona gebracht, doch glücklicherweise stellten sich keine ernsten Verletzungen heraus. Das siebte MotoGP-Wochenende der Saison begann der LCR-Fahrer am Freitag in Le Mans mit Position 16.

Am Samstagmorgen fuhr Nakagami auf Platz 7, ihm fehlte eine halbe Sekunde auf Spitzenreiter Johann Zarco (Ducati). Sobald die Temperaturen stiegen, bekam der Honda-Fahrer deutlich mehr Probleme und so reichte es im zweiten Qualifying nur zum zwölften Platz, 1,1 Sekunden hinter Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia, der sich die Pole-Position beim Frankreich-GP sicherte.

«Am Morgen war es gut, in den kühlen Bedingungen hatte ich Grip. Am Nachmittag in FP4 und im Qualifying war es aber sehr hart für uns. Für alle Honda-Fahrer fehlte der Grip am Hinterrad», klagte der WM-15. nach dem Zeittraining. «Wir haben keine Erklärung dafür. Wir haben dadurch viel Zeit liegen lassen. Das Bike bewegte sich zu viel, es war sehr unstabil, wenn ich Druck machte.»

Die Hoffnungen für das Qualifying waren beim Japaner viel höher. «Ich hatte deutlich mehr erwartet, die Rundenzeit war am Ende auch sehr langsam. Ich habe versucht, mich zu verbessern, doch es war sehr hart», betonte der Fahrer aus dem LCR-Team.

«Am Morgen hatte ich bei kühleren Bedingungen weniger Probleme. Das Bike ließ sich gut steuern und war sehr stabil. Sobald es wärmer wurde, ist das Bike ein ganz anderes. Es war ein Schock für mich», stellte Nakagami klar. «Die drei Letzten in Q2 sind alles Honda-Fahrer. Am Sonntag könnte es regnen, wir werden trotzdem versuchen, uns zu verbessern. Wir hoffen auf kühle Temperaturen.»

MotoGP-Ergebnis, Le Mans, Q2 (14. Mai):

1. Bagnaia, Ducati, 1:30,450 min

2. Miller, Ducati, 1:30,519, min + 0,069 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:30,609, + 0,159

4. Quartararo, Yamaha, 1:30,688, + 0,238

5. Bastianini, Ducati, 1:30,711, + 0,261

6. Mir, Suzuki, 1:30,943, + 0,493

7. Rins, Suzuki, 1:30,977, + 0,527

8. Martin, Ducati, 1:31,068, + 0,618

9. Zarco*, Ducati, 1:30,863, + 0,413

10. Marc Márquez, Honda, 1:31,148, + 0,698

11. Pol Espargaró, Honda, 1:31,526, + 1,076

12. Nakagami, Honda, 1:31,595, + 1,145



*= drei Plätze nach hinten versetzt



Die weitere Startaufstellung:

13. Bezzecchi, Ducati, 1:30,940 min

14. Viñales, Aprilia, 1:31,271

15. Marini, Ducati, 1:31,363

16. Di Giannantonio, Ducati, 1:31,487

17. Oliveira, KTM, 1:31,547

18. Brad Binder, KTM, 1:31,610

19. Morbidelli, Yamaha, 1:31,617

20. Dovizioso, Yamaha, 1:31,618

21. Alex Márquez, Honda, 1:31,763

22. Gardner, KTM, 1:31,820

23. Darryn Binder, Yamaha, 1:32,596

24. Fernández, KTM, 1:32,767