Yamaha: Testfahrer Cal Crutchlow hat Vertrag für 2023

Yamaha hat den Vertrag mit MotoGP-Testfahrer Cal Crutchlow bereits bis Ende 2023 verlängert. Das Werksteam wird wieder mit Quartararo & Morbidelli besetzt, beim RNF-Kundenteams ist alles offen.

Fabio Quartararo stellt seinen Monster-Yamaha-Teamkollegen Franco Morbidelli weiter klar in den Schatten. Trotzdem wird dieses Duo auch 2023 das Yamaha MotoGP Factory Team bilden. «Ich hoffe, Franco wird sich bald steigern und wieder zu seiner Form von 2020 finden», sagt Lin Jarvis, Managing Director von Yamaha Motor Racing.

Das Werksteam ist also für 2023 besetzt. Aber müssen beim WithU-RNF-Yamaha Team (jetzt mit Andrea Dovizioso und Darryn Binder) beide Plätze neu besetzt werden? Oder bekommt Darryn Binder eine zweite Chance, immer vorausgesetzt, dass sich Yamaha und Teambesitzer Razlan Razali auf einen neuen Vertrag für 2023 einigen?

Lin Jarvis würde gerne Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu beim Yamaha-Kundenteam sehen, er könnte dort einen echten Werksvertrag erhalten wie Rossi 2021 und Dovizioso 2022. Auch Celestino Vietti gilt als Kandidat bei Yamaha, zumal Sponsor WithU gerne einen italienischen Fahrer im Aufgebot hätte.

Die Zukunft von Rookie Darryn Binder hängt davon ab, welche Fahrer sich sonst noch für das Kundenteam anbieten.

Yamaha hat in den letzten Jahren von den MotoGP-Testpiloten Folger, Lorenzo und Crutchlow nicht viel Gebrauch gemacht. Aber jetzt ist das Werk technisch ins Hintertreffen geraten; Weltmeister Fabio Quartararo hat bei den ersten sieben Grand Prix nur einen Sieg errungen. 2021 waren es zu diesem Zeitpunkt schon deren drei.

Deshalb wird jetzt auch Testfahrer Cal Crutchlow stärker beansprucht, er testet häufig in Jerez und Aragón, um Technik-Updates für Quartararo und Morbidelli zu erproben.

«Cal hat beim Montag-Test am 2. Mai in Jerez gefehlt, weil er das ganze neue Material vorher schon in Jerez und Aragón getestet hat», schilderte Lin Jarvis. «Er hat eine Menge neues Material getestet, das wir seit Portimão schrittweise im Werksteam einsetzen.»

«Wir testen in diesem Jahr deutlich mehr mit Cal, er hat inzwischen einen Zwei-Jahres-Vertrag bei uns bis Ende 2023», berichtete der Yamaha-Renndirektor. «Wir betreiben das Testprogramm ernsthafter als in den Vorjahren. In Japan werden die grundsätzlichen Checks von unseren heimischen Testpiloten gemacht. Sie fahren die Motoren ein, sie erledigen grundsätzliche Arbeiten. Aber wenn du herausfinden willst, ob das neue Material für die Stammfahrer nützlich ist, musst du es auf eine GP-Strecke und zu den GP-Piloten bringen. Da Nozane jetzt eine komplette Saison in der Superbike-WM fährt, testet er die M1 immer weniger. Er lebt ja jetzt in Italien. Deshalb macht Nakasuga die meiste Testarbeit in Japan alleine.»

