Pol Espargaró zu KymiRing: Familienurlaub gestrichen

Die Absage des Finnland-GP kam für die MotoGP-Asse offenbar überraschend. Pol Espargaró verriet: «Ich hatte meiner Frau schon gesagt: ‚Keine Chance auf Urlaub im Sommer, wir gehen sicher nach Finnland.‘»

Am Mittwoch wurde der Finnland-GP auf dem neuen KymiRing aus dem Kalender der Saison 2022 gestrichen. Verzögerungen bei den Arbeiten und die geopolitische Situation in der Region wurden als Gründe für die Absage angeführt. Das ist auch im Fahrerlager des «Autodromo Internazionale del Mugello» Thema.

«Die Jungs, die dort schon gefahren sind, sagten mir, dass es eine sehr langsame Strecke mit ständigen Richtungswechseln ist. Ich weiß es aber nicht, weil ich noch nie dort gefahren bin», meinte Pol Espargaró dazu. «Wie auch immer: Eine Strecke ist eine Strecke. Ob sie schön ist oder nicht, musst du herausfinden, du musst dort fahren. Ich war aber überrascht. Hier im Fahrerlager ist es immer voll von Gerüchten und Lügen. In der jüngsten Safety Commission sprachen einige Jungs Carmelo und Carlos Ezpeleta auf diese Finnland-Sache an und sie sagten uns: ‚Die Strecke ist gut, wir werden dort fahren.‘ Es gab keine Zweifel – und dann das. Ich war ein bisschen geschockt.»

«Es schien alles super klar und ich hatte meiner Frau schon gesagt: ‚Keine Chance auf Urlaub im Sommer, wir gehen sicher nach Finnland.‘ Das wäre ja auch schön gewesen», lachte der 30-jährige Familienvater. «Ich liebe die Natur, ich liebe die Berge. Finnland sollte ein sehr schöner Ort sein. Ich war noch nie dort», ergänzte der in Andorra ansässige Katalane.

Welche Beweggründe gab es dann für die Absage? «Ich habe keine Ahnung, jetzt fange ich selbst an, den Gerüchten und Lügen Glauben zu schenken. Das ist das Schlimmste», schmunzelte Pol. «Wir werden am Freitag in der Safety Commission nachfragen, wieso es in eineinhalb Wochen zu dieser radikalen Kehrtwende kam. Ich weiß es nicht.»

MotoGP-Ergebnis FP1, Mugello (27. Mai):

1. Nakagami, Honda, 1:46,662 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,408 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,408

4. Rins, Suzuki, + 0,409

5. Bastianini, Ducati, + 0,524

6. Viñales, Aprilia, + 0,529

7. Miller, Ducati, + 0,653

8. Pol Espargaró, Honda, + 0,705

9. Zarco, Ducati, + 0,705

10. Marini, Ducati, + 0,721

11. Quartararo, Yamaha, + 0,731

12. Pirro, Ducati, + 0,770

13. Alex Márquez, Honda, + 0,900

14. Bezzecchi, Ducati, + 0,922

15. Mir, Suzuki, + 0,996

16. Morbidelli, Yamaha, + 1,065

17. Brad Binder, KTM, + 1,084

18. Oliverira, KTM, + 1,158

19. Marc Márquez, Honda, + 1,213

20. Martin, Ducati, + 1,241

21. Dovizioso, Yamaha, + 1,416

22. Savadori, Aprilia, + 1,591

23. Di Giannantonio, Ducati, + 1,673

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,248

25. Raúl Fernández, KTM, + 2,249

26. Remy Gardner, KTM, + 2,298