Pol Espargaró: Nur massive Änderungen helfen Honda

Hinter Aprilia, Ducati, KTM und Yamaha war Honda in den freien MotoGP-Trainings am Freitag in Mugello nur die fünfte Kraft. Pol Espargaró hofft darauf, dass sich am Wochenende die äußeren Bedingungen ändern.

«Seit dem Jerez-Test habe ich verschiedene, teilweise extreme Sachen mit der Abstimmung der Honda versucht», erklärte Repsol-Pilot Pol Espargaró. «Aber es funktionierte nicht. In Le Mans, wo ich normal sehr schnell bin, mussten wir zum normalen Motorrad zurückkehren. Mugello ist vielleicht nicht der beste Platz für Honda. Und schau dir an, wie viele Ducati in der Startaufstellung stehen. Mit der langen Geraden wird es sehr knifflig für uns.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Mugello © Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Mugello © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Alex Rins Zurück Weiter

Pol kam in der kombinierten Zeitenliste aus FP1 und FP2 am Freitag als bester Honda-Fahrer auf Platz 10. Zu seinem Bruder Aleix, der auf der Aprilia für die Bestzeit sorgte, fehlen ihm 0,727 sec. Dass er damit um 0,040 sec besser ist als Teamkollege Marc Márquez (Platz 12), ist kein Trost. Denn hinter Aprilia, Ducati, KTM und Yamaha ist Honda in Mugello nur die fünfte Kraft.

«Wir sind weit weg von der Spitze und müssen etwas finden», sagte Pol Espargaró. «Am Nachmittag haben wir viel unternommen, um schneller zu werden. Obwohl die Bedingungen recht heiß und schwierig waren, gelangen uns Fortschritte. Jeder im Team schuftet, um die Probleme zu lösen. Wenn sich am Samstag die Bedingungen ändern, könnte auch unsere Situation anders aussehen.»



Für Freitagabend sind in Mugello Gewitter angekündigt, auch am Samstag und Sonntag könnte es regnen und windig sein. Dem Repsol-Honda-Duo kam das recht.

Ergebnisse MotoGP Mugello, kombinierte Zeiten nach FP2:

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:45,891 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,049 sec

3. Miller, Ducati, + 0,422

4. Zarco, Ducati, + 0,458

5. Marini, Ducati, + 0,471

6. Bastianini, Ducati, + 0,504

7. Brad Binder, KTM, + 0,548

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,582

9. Quartararo, Yamaha, + 0,628

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,727

11. Martin, Ducati, + 0,738

12. Marc Márquez, Honda, + 0,767

13. Nakagami, Honda, + 0,711

14. Rins, Suzuki, + 0,772

15. Oliveira, KTM, + 0,927

16. Di Giannantonio, Ducati, + 1,024

17. Viñales, Aprilia, + 1,162

18. Alex Márquez, Honda, + 1,260

19. Mir, Suzuki, + 1,378

20. Pirro, Ducati, + 1,541

21. Morbidelli, Yamaha, + 1,577

22. Dovizioso, Yamaha, + 1,692

23. Gardner, KTM, + 1,793

24. Darryn Binder, Yamaha, + 1,796

25. Raúl Fernández, KTM, + 2,107

26. Savadori, Aprilia, + 2,197

MotoGP, Mugello, FP2:

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:45,891 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,049 sec

3. Miller, Ducati, + 0,422

4. Zarco, Ducati, + 0,458

5. Marini, Ducati, + 0,471

6. Bastianini, Ducati, + 0,504

7. Brad Binder, KTM, + 0,548

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,582

9. Quartararo, Yamaha, + 0,628

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,727

11. Martin, Ducati, + 0,738

12. Marc Márquez, Honda, + 0,767

13. Rins, Suzuki, + 0,772

14. Oliveira, KTM, + 0,927

15. Nakagami, + 0,961

16. Di Giannantonio, Ducati, + 1,024

17. Viñales, Aprilia, + 1,162

18. Alex Márquez, Honda, + 1,260

19. Mir, Suzuki, + 1,378

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,577

21. Dovizioso, Yamaha, + 1,692

22. Gardner, KTM, + 1,793

23. Darryn Binder, Yamaha, + 1,796

24. Pirro, Ducati, + 1,835

25. Raúl Fernández, KTM, + 2,107

26. Savadori, Aprilia, + 2,197

MotoGP, Mugello, FP1:

1. Nakagami, Honda, 1:46,662 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,408 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,408

4. Rins, Suzuki, + 0,409

5. Bastianini, Ducati, + 0,524

6. Viñales, Aprilia, + 0,529

7. Miller, Ducati, + 0,653

8. Pol Espargaró, Honda, + 0,705

9. Zarco, Ducati, + 0,705

10. Marini, Ducati, + 0,721

11. Quartararo, Yamaha, + 0,731

12. Pirro, Ducati, + 0,770

13. Alex Márquez, Honda, + 0,900

14. Bezzecchi, Ducati, + 0,922

15. Mir, Suzuki, + 0,996

16. Morbidelli, Yamaha, + 1,065

17. Brad Binder, KTM, + 1,084

18. Oliverira, KTM, + 1,158

19. Marc Márquez, Honda, + 1,213

20. Martin, Ducati, + 1,241

21. Dovizioso, Yamaha, + 1,416

22. Savadori, Aprilia, + 1,591

23. Di Giannantonio, Ducati, + 1,673

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,248

25. Raúl Fernández, KTM, + 2,249

26. Remy Gardner, KTM, + 2,298