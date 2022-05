Luca Marini (Ducati/5.): Kann Jorge Martin helfen?

Luca Marini bekommt am MotoGP-Wochenende in Mugello zusätzliche Unterstützung von VR46-Chef Valentino Rossi, aber auch der Analyse von Jorge Martin hörte er aufmerksam zu.

Luca Marini verfolgte im FP2 am Freitag seinen VR46-Academy-Kollegen Pecco Bagnaia und fuhr auf Platz 5. Anschließend holte er sich noch Tipps von seinem Mentor und Bruder Valentino Rossi, der in Mugello heute einmal mehr geehrt wird: Seine ikonische Startnummer 46 wird zurückgezogen und damit in der MotoGP-WM künftig nicht mehr vergeben.

Der neunfache Weltmeister nutzt die Gelegenheit, um seinen Schützlingen über die Schulter zu schauen und beobachtet die Sessions an der Strecke. «Am Ende der Session ist er in die Box gekommen und wir haben uns ein bisschen unterhalten», verriet Marini. «Er sagt Dinge wie: ‚Dein Motorrad verhält sich dort so, ein anderes so. Du fährst sehr sauber, die anderen vielleicht weniger.‘»

Kann der Moto2-Vizeweltmeister von 2020 denn auch weniger sauber fahren? «Nein, das ist mein Stil», winkte Luca schmunzelnd ab. «Jeder hat seinen Fahrstil – man muss mit diesem Stil schnell zu sein und versuchen die eigenen Stärken möglichst gut zu nutzen. Ich glaube, auch die anderen Piloten fahren auf ihre natürliche Weise.»

Sein Markenkollege Jorge Martin äußerte sich kritisch zum neuen Motor, mit dem er sich nie wohl gefühlt habe. Für Marini homologierte Ducati dieselbe Spezifikation. Wo liegt die Problematik? «Ich würde darauf gerne antworten können, aber weil ich im Vorjahr nicht das 2021er-Bike hatte, kann ich nicht antworten», schickte der Mooney-VR46-Fahrer voraus. «Ich habe sein Interview gehört, in dem er sich sehr beklagt hat. Es wäre schön, wenn er es uns sagen könnte und wir uns dadurch alle verbessern würden – und den Speed und das Gefühl zu finden, das er im Vorjahr hatte.»

«Ich fühle mich soweit gut mit dem Motorrad, aber auch ich habe das Gefühl, dass ich schneller sein könnte, es gelingt jedoch nicht. Wir arbeiten jetzt an anderen Bereichen und weiß nicht, woran er arbeitet. Wir haben dasselbe Paket, wenn wir alle gemeinsam eine Lösung finden könnten, wäre das sehr willkommen. Ich bin aber überzeugt, dass sie bei Ducati bestmöglich arbeiten», ergänzte der 24-jährige Italiener.

Zur Erinnerung: Marini bestritt seine Rookie-Saison in der Königsklasse im Vorjahr auf der GP19 und stieg für diese Saison auf die aktuelle Maschine aus Borgo Panigale um, die GP22.

«Ich habe daher keine Antwort auf diese Frage. Es ist ein bisschen schade, dass ich keine Vergleichswerte mit dem 2021er-Bike habe, um vorwärts zu kommen und das Motorrad verbessern zu können. Wenn ich es mit dem Vorjahr vergleiche, dann ist für mich natürlich alles besser.»

MotoGP, Mugello, kombinierte Zeiten nach FP2 (27. Mai):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:45,891 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,049 sec

3. Miller, Ducati, + 0,422

4. Zarco, Ducati, + 0,458

5. Marini, Ducati, + 0,471

6. Bastianini, Ducati, + 0,504

7. Brad Binder, KTM, + 0,548

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,582

9. Quartararo, Yamaha, + 0,628

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,727

11. Martin, Ducati, + 0,738

12. Marc Márquez, Honda, + 0,767

13. Nakagami, Honda, + 0,711

14. Rins, Suzuki, + 0,772

15. Oliveira, KTM, + 0,927

16. Di Giannantonio, Ducati, + 1,024

17. Viñales, Aprilia, + 1,162

18. Alex Márquez, Honda, + 1,260

19. Mir, Suzuki, + 1,378

20. Pirro, Ducati, + 1,541

21. Morbidelli, Yamaha, + 1,577

22. Dovizioso, Yamaha, + 1,692

23. Gardner, KTM, + 1,793

24. Darryn Binder, Yamaha, + 1,796

25. Raúl Fernández, KTM, + 2,107

26. Savadori, Aprilia, + 2,197

MotoGP, Mugello, FP2:

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:45,891 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,049 sec

3. Miller, Ducati, + 0,422

4. Zarco, Ducati, + 0,458

5. Marini, Ducati, + 0,471

6. Bastianini, Ducati, + 0,504

7. Brad Binder, KTM, + 0,548

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,582

9. Quartararo, Yamaha, + 0,628

10. Pol Espargaró, Honda, + 0,727

11. Martin, Ducati, + 0,738

12. Marc Márquez, Honda, + 0,767

13. Rins, Suzuki, + 0,772

14. Oliveira, KTM, + 0,927

15. Nakagami, + 0,961

16. Di Giannantonio, Ducati, + 1,024

17. Viñales, Aprilia, + 1,162

18. Alex Márquez, Honda, + 1,260

19. Mir, Suzuki, + 1,378

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,577

21. Dovizioso, Yamaha, + 1,692

22. Gardner, KTM, + 1,793

23. Darryn Binder, Yamaha, + 1,796

24. Pirro, Ducati, + 1,835

25. Raúl Fernández, KTM, + 2,107

26. Savadori, Aprilia, + 2,197

MotoGP, Mugello, FP1:

1. Nakagami, Honda, 1:46,662 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,408 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,408

4. Rins, Suzuki, + 0,409

5. Bastianini, Ducati, + 0,524

6. Viñales, Aprilia, + 0,529

7. Miller, Ducati, + 0,653

8. Pol Espargaró, Honda, + 0,705

9. Zarco, Ducati, + 0,705

10. Marini, Ducati, + 0,721

11. Quartararo, Yamaha, + 0,731

12. Pirro, Ducati, + 0,770

13. Alex Márquez, Honda, + 0,900

14. Bezzecchi, Ducati, + 0,922

15. Mir, Suzuki, + 0,996

16. Morbidelli, Yamaha, + 1,065

17. Brad Binder, KTM, + 1,084

18. Oliveira, KTM, + 1,158

19. Marc Márquez, Honda, + 1,213

20. Martin, Ducati, + 1,241

21. Dovizioso, Yamaha, + 1,416

22. Savadori, Aprilia, + 1,591

23. Di Giannantonio, Ducati, + 1,673

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,248

25. Raúl Fernández, KTM, + 2,249

26. Remy Gardner, KTM, + 2,298