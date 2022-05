Der bunte Gresini-Look für den Heim-GP in Mugello

In Mugello wird es noch farbenfroher: Der dreifache MotoGP-Saisonsieger Enea Bastianini und sein Teamkollege Fabio Di Giannantonio sind an diesem Wochenende mit Sicherheit nicht zu übersehen.

Schon am Donnerstag präsentierte Pramac Racing mit Prima einen neuen Titelsponsor und eine neue Lackierung, die gleich für den Rest der Saison an den Ducati GP22 von Zarco und Martin bleiben wird. Am Samstagvormittag enthüllte dann mit Gresini Racing die nächste Ducati-Mannschaft einen neuen Look, der einzig für dieses Wochenende in Mugello gedacht ist.

Das Design stammt aus der Feder von Aldo Drudi, der schon für die eigenwillige Farbkombination aus dem Ducati-Rot und dem hellen Blauton («die Farbe der Luft») der gesamten Saison 2021 verantwortlich zeichnete. Dieser Hintergrund blieb unverändert, dazu gesellen sich aber zusätzliche Elemente im Comic-Style.

Unter dem Motto «Wir kämpfen auf der Strecke, wir stehen für Frieden» sind unter anderem ein Friedenszeichen, die grünen Hügel von Mugello, das Blau des Himmels und der Palazzo Vicari in Scarperia abgebildet.

Der Zeitplan für den «Gran Premio d’Italia Oakley» 2022:

Samstag, 28. Mai

09.00 – 09.40 Uhr: Moto3, FP3

09.55 – 10.40 Uhr: MotoGP, FP3

10.55 – 11.35 Uhr: Moto2, FP3



12.35 – 12.50 Uhr: Moto3, Qualifying 1

13.00 – 13.15 Uhr: Moto3, Qualifying 2

13.30 – 14.00 Uhr: MotoGP, FP4

14.10 – 14.25 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

14.35 – 14.50 Uhr: MotoGP, Qualifying 2

15.10 – 15.25 Uhr: Moto2, Qualifying 1

15.35 – 15.50 Uhr: Moto2, Qualifying 2



Startzeiten

16.25 Uhr: MotoE, Rennen 1 (6 Runden)

17.25 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 1 (16 Runden)



Sonntag, 29. Mai

09.00 – 09.10 Uhr: Moto3, Warm-up

09.20 – 09.30 Uhr: Moto2, Warm-up

09.40 – 10.00 Uhr: MotoGP, Warm-up



Startzeiten

11.00 Uhr: Moto3, Rennen (20 Runden)

12.20 Uhr: Moto2, Rennen (21 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP, Rennen (23 Runden)

15.30 Uhr: MotoE, Rennen 2 (6 Runden)

16.30 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 2 (16 Runden)