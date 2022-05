Pol Espargaró: «Marc nicht zu haben, ist ein Problem»

«Schlecht war das nicht, gut aber auch nicht – bei diesen Bedingungen konnte man leicht stürzen», fasste Honda-Werksfahrer Pol Espargaró nach seinem neunten Platz im MotoGP-Qualifying in Mugello zusammen.

Pol Espargaró verlor im Qualifying in Mugello bei schwierigen Verhältnissen mit zwischenzeitlichem Nieselregen 0,511 sec auf Überraschungs-Polesetter Fabio Di Giannantonio (Gresini Ducati) und musste sich auch hinter Honda-Kollege Takaaki Nakagami anstellen, der 0,054 sec schneller fuhr und Achter wurde.



Angesichts fünf Ducati-Piloten an der Spitze ging es für die Könner von Yamaha, Aprilia und Honda nur noch um die goldene Ananas. Der schnellste KTM-Fahrer kam nur auf Platz 15 (Miguel Oliveira), Ex-Weltmeister Joan Mir qualifizierte sich mit der Suzuki als bedauernswerter 17.

«Am Sonntag ist es hoffentlich kühler, dann haben wir im Rennen bessere Möglichkeiten», meinte Pol Espargaró. Der Spanier weiß, dass überholen schwierig wird. «Wir haben nicht eben überragenden Topspeed, dafür sind wir in die erste Kurve hinein gut auf der Bremse. Aber es wird tückisch. Vorne stehen fünf Ducati und ich habe weitere hinter mir, die werden alle schnell sein. Gegen sie zu kämpfen, wird schwierig.»

Das Honda-Quartett ist für den Mugello-GP auf drei Fahrer geschrumpft, Marc Márquez hat sich nach seinem Sturz im Qualifying 2 abgemeldet. Er lässt sich erneut an der rechten Schulter operieren und fällt für unbestimmte Zeit aus.



«Marc nicht hier zu haben, ist für alle bedauernswert», erzählte Espargaró. «Für die Fans, die Organisatoren von MotoGP, Honda und mich. Er gibt dem Team sehr viel, ihn nicht zu haben, ist ein Problem, das steht fest. Am Ende des Tages ist aber nichts wichtiger als Gesundheit, Marc weiß das. Am besten ist, wenn er so schnell wie möglich gesund wird und sich dann wieder gut fühlt. Dann ist er hoffentlich wieder auf seinem besten Level.»

Ergebnisse MotoGP Mugello Q2:

1. Di Giannantonio, Ducati, 1:46,156 min

2. Bezzecchi, Ducati, +0,088 sec

3. Marini, Ducati, +0,171

4. Zarco, Ducati, +0,227

5. Bagnaia, Ducati, +0,315

6. Quartararo, Yamaha, +0,350

7. A. Espargaró, Aprilia, +0,351

8. Nakagami, Honda, +0,405

9. P. Espargaró, Honda, +0,511

10. Bastianini, Ducati, +0,523

11. Martin*, Ducati, 1,067

12. M. Márquez, Honda, +1.312



Die weitere Startaufstellung:

12. Miller, Ducati, 1:47,621 min

13. Pirro, Ducati, 1:48,209

14. Martin*, Ducati

15. Oliveira, KTM, 1:48,231

16. B. Binder, KTM, 1:48,255

17. Mir, Suzuki, 1:48,732

18. A. Márquez, Honda, 1:48,846

19. Gardner, KTM, 1:48,907

20. D. Binder, Yamaha, 1:49,471

21. Rins, Suzuki, 1:50,266

22. Savadori, Aprilia, 1:50,270

23. Morbidelli, Yamaha, 1:55,369

24. Viñales, Aprilia, 1:56,479

25. Fernández, KTM, 1:57,106

26. Dovizioso, Yamaha, 1:57,671



*= nach Grid-Penalty