Quartararo (Yamaha): «Vielleicht kann ich gewinnen»

Weltmeister Fabio Quaratararo kommt mit seinem Yamaha-Werksteam als WM-Führender zum MotoGP-Event in Catalunya. Der Franzose war nach dem Mugello-GP selbst überrascht, wie gut er da steht.

Mit dem deutlichen Top-Speed-Defizit der Yamaha M1 hatten viele Experten und Beobachter damit gerechnet, dass der aktuelle MotoGP-Weltmeister Fabio Quartararo beim Rennen in Mugello keine Chance haben wird. Doch der Franzose bewies seine Konkurrenzfähigkeit, lieferte ein sauberes und fehlerfreies Rennen in Italien ab, er landete nur knapp hinter Pecco Bagnaia (Ducati) auf Platz 2.

Die WM-Führung behielt der 23-Jährige nach acht von 20 Rennen in dieser Saison. Er führt acht Zähler vor Aprilia-Pilot Aleix Espargaró. Enea Bastianini (Ducati) liegt auf Position 3 schon 28 Punkte zurück, Bagnaia fehlen 41 Zähler auf den Yamaha-Werksfahrer.

«Ich freue mich darauf, in Katalonien zu fahren. Wir haben Mugello in einer besseren Form verlassen, als wir es erwartet hatten», betonte Quartararo vor dem Katalonien-GP. «Das bedeutet, dass wir an diesem Wochenende starkes Potenzial haben. Ich mag die Strecke in Montmelo. Normalerweise ist es eine gute Strecke für mich, also werde ich versuchen, ein weiteres Podium zu holen. Vielleicht kann ich sogar gewinnen. Wir werden unser Bestes geben.»

Auch Teamdirektor Massimo Meregalli ist sehr auf das kommende GP-Wochenende in Spanien gespannt. «Mugello war ein großartiger Antrieb für uns. Das Wochenende in Barcelona ist ein sehr wichtiges für uns und unseren Hauptsponsor Monster Energy», erklärte der Italiener. «Normalerweise sind wir recht konkurrenzfähig in Catalunya. Die Strecke liegt dem Motorrad deutlich besser. Ich glaube, dass wir großes Potenzial haben werden.»

Ergebnisse MotoGP-Rennen Mugello (29. Mai):

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 23 Runden in 41:18,923 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, +0,635 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, +1,983

4. Johann Zarco, Ducati, +2,590

5. Marco Bezzecchi, Ducati, +3,067

6. Luca Marini, Ducati, +3,875

7. Brad Binder, KTM, +4,067

8. Takaaki Nakagami, Honda, +10,944

9. Miguel Oliveira, KTM, +11,256

10. Marc Márquez, Honda, +11,800

11. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +12,916

12. Maverick Vinales, Aprilia, +12,917

13. Jorge Martin, Ducati, +17,240

14. Alex Márquez, Honda, +17,568

15. Jack Miller, Ducati, +17,687

16. Darryn Binder, Yamaha, +20,265

17. Franco Morbidelli, Yamaha, +20,296

18. Michele Pirro, Ducati, +21,305

19. Remy Gardner, KTM, +30,548

20. Andrea Dovizioso, Yamaha, +31,011

21. Raul Fernandez, KTM, +42,723

22. Lorenzo Savadori, Aprilia, 1 Runde zurück

– Enea Bastianini, Ducati, 10 Runden zurück

– Alex Rins, Suzuki, 16 Runden zurück

– Joan Mir, Suzuki, 16 Runden zurück

– Pol Espargaró, Honda, 19 Runden zurück

Fahrer-WM-Stand nach 8 von 20 Grands Prix:

1. Quartararo, 122 Punkte. 2. Aleix Espargaró 114. 3. Bastianini 94. 4. Bagnaia 81. 5. Zarco 75. 6. Rins 69. 7. Brad Binder 65. 8. Miller 63. 9. Marc Márquez 60. 10. Mir 56. 11. Oliveira 50. 12. Pol Espargaró 40. 13. Nakagami 38. 14. Viñales 37. 15. Martin 31. 16. Marini 31. 17. Bezzecchi 30. 18. Alex Márquez 20. 19. Morbidelli 19. 20. Di Giannantonio 8. 21. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 23. Gardner 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 181 Punkte. 2. Yamaha 122. 3. Aprilia 115. 4. KTM 93. 5. Suzuki 80. 6. Honda 75.



Team-WM:

1. Aprilia Racing, 151 Punkte. 2. Ducati Lenovo 144. 3. Monster Energy Yamaha 141. 4. Suzuki Ecstar 125. 5. Red Bull KTM Factory 115. 6. Prima Pramac Racing 106. 7. Gresini Racing 102. 8. Repsol Honda 100. 9. Mooney VR46 Racing 61. 10. LCR Honda 58. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.