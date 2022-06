MotoGP-Statistik: Aprilia-Rekord & Yamaha-Spitze

© Gold & Goose Aleix Espargaró holte 2022 das fünfte Podium für Aprilia: Ein neuer Rekord für die Italiener

Am kommenden Wochenende geht in Barcelona das neunte von 20 Rennen der MotoGP-Saison über die Bühne. Wir liefern einige beeindruckende Zahlen nach dem GP in Italien und zum GP von Katalonien.