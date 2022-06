Fabio Quartararo: «Es war eine große Entscheidung»

Fabio Quartararo sparte vor allem zu Beginn der Saison nicht mit Kritik an Yamaha, für eine Entscheidung ließ er sich Zeit. Nach der Unterschrift kann er sich nun ganz auf die laufende MotoGP-Saison konzentrieren.

«Ich bin sehr glücklich bekanntzugeben, dass ich für zwei weitere Jahre bei Yamaha bleiben werde», kommentierte Fabio Quartararo die erfolgte Vertragsverlängerung bis einschließlich 2024.

Der Weltmeister von 2021 und aktuelle WM-Leader, der sich von Yamaha eine schlagkräftigere M1 wünscht, betonte aber auch: «In der Vergangenheit mit Yamaha in die MotoGP aufzusteigen und später in das Factory Team, waren No-Brainer, worüber ich gar nicht nachdenken musste. Yamaha glaubte von Beginn an an mich und das nehme ich nicht auf die leichte Schulter. Das gesagt, war dieses neue Abkommen eine große Entscheidung.»

«Ich befinde mich an einem großartigen Punkt meiner Karriere und nahm mir daher etwas mehr Zeit für diese Entscheidung, um auch wirklich sicher zu sein», fuhr der 23-jährige Franzose fort. «Ich glaube an das Yamaha-MotoGP-Projekt und ich habe das Gefühl, dass Yamaha wirklich motiviert ist. Nachdem wir jetzt unsere Entscheidung, gemeinsam auf diesem Weg weiterzumachen, offiziell bestätigt haben, können wir uns voll auf die laufende Saison konzentrieren.»

«Ich möchte mich bei den Leuten um mich herum bedanken, die mir immer helfen und mich immer unterstützen, und bei den Fans, die mich antreiben. Ich schätze all den Support sehr», schloss «El Diablo».

Fahrer-WM-Stand nach 8 von 20 Grands Prix:

1. Quartararo, 122 Punkte. 2. Aleix Espargaró 114. 3. Bastianini 94. 4. Bagnaia 81. 5. Zarco 75. 6. Rins 69. 7. Brad Binder 65. 8. Miller 63. 9. Marc Márquez 60. 10. Mir 56. 11. Oliveira 50. 12. Pol Espargaró 40. 13. Nakagami 38. 14. Viñales 37. 15. Martin 31. 16. Marini 31. 17. Bezzecchi 30. 18. Alex Márquez 20. 19. Morbidelli 19. 20. Di Giannantonio 8. 21. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 23. Gardner 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 181 Punkte. 2. Yamaha 122. 3. Aprilia 115. 4. KTM 93. 5. Suzuki 80. 6. Honda 75.



Team-WM:

1. Aprilia Racing, 151 Punkte. 2. Ducati Lenovo 144. 3. Monster Energy Yamaha 141. 4. Suzuki Ecstar 125. 5. Red Bull KTM Factory 115. 6. Prima Pramac Racing 106. 7. Gresini Racing 102. 8. Repsol Honda 100. 9. Mooney VR46 Racing 61. 10. LCR Honda 58. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.