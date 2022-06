Barcelona-Top-Speed: Elf Bikes schneller als 350 km/h

Nach dem MotoGP-Wochenende in Barcelona steht eine kurze Pause zum nächsten Rennen am Sachsenring bevor. Auf dem Kurs in Deutschland wird es keine Top-Speed-Rekorde geben, aber wie lief es in Spanien?

Yamaha-Star Fabio Quartararo konnte in Barcelona seine WM-Führung gegenüber Aleix Espargaró vergrößern. Obwohl der Circuit de Barcelona-Catalunya zu den schnellsten Kursen im MotoGP-Kalender gehört, konnte sich der Franzose auf seiner Yamaha gegen die ultraschnellen Gegner von Ducati, Aprilia, Suzuki, KTM und Honda durchsetzen.

In der Rangliste der besten Höchstgeschwindigkeit am gesamten Rennwochenende in Montmelo landete Fabio Quartararo nur außerhalb der Top-15. Der Yamaha-Star erreichte eine Spitzengeschwindigkeit von 347,2 km/h auf der 1047 Meter langen Geraden (in Qualifying 2). Der Rückstand auf den Schnellsten lag dementsprechend nur bei 5,7 km/h.

Vorne teilten sich drei Hersteller den ersten Platz. Enea Bastianini (Ducati), Joan Mir (Suzuki und Honda-Werksfahrer Pol Espargaró wurden mit 352,9 km/h auf ihren Bikes gemessen. Bastianini stellte diesen Wert in FP3 auf, Mir und Espargaró jeweils in Q1 bzw. Q2. Der Rekord in Barcelona wird von Jack Miller gehalten. Der Ducati-Werksfahrer fuhr 2021 355,2 km/h mit seiner Desmosedici GP21.

Gleich hinter Ducati, Suzuki und Honda reihten sich die beiden Aprilia-Piloten ein. Aleix Espargaró prügelte seine RS-GP mit 351,7 km/h die Gerade herunter, Teamkollege Maverick Viñales fuhr auf Platz 5 immerhin 350,6 km/h. Hinter Viñales folgt der schnellste KTM-Fahrer. Brad Binder fuhr auf seiner RC16 vom Red Bull KTM Team ebenfalls 250,6 km/h wie Luca Marini (Ducati), Jack Miller (Ducati), Alex Rins (Suzuki), Johann Zarco (Ducati und Pecco Bagnaia, der ebenfalls auf einer Ducati sitzt.

In der Vergangenheit hatte Franco Morbidelli oftmals einen ordentlichen Nachteil beim Top-Speed. Auf dem 4,657 km langen Circuit de Barcelona-Catalunya war er immerhin schnellster Yamaha-Fahrer: 349,5 km/ stellte er am Sonntag im Warm-up auf. Letzter in der Wertung der Höchstgeschwindigkeit ist Andrea Dovizioso vom WithU RNF Yamaha-Team. Der italienische Routinier kam nur auf 343,9 km/h in der Spitze. Damit war der Letzte neun km/h langsamer als der Schnellste.

Top-Speed-Werte Barcelona, kombiniert (Freitag - Sonntag):

1. Enea Bastianini, Ducati, 352,9 km/h

2. Joan Mir, Suzuki, 352,9

3. Pol Espargaró, Honda, 352,9

4. Aleix Espargaró, 351,7

5. Maverick Viñales, 350,6

6. Brad Binder, KTM, 350,6

7. Luca Marini, Ducati, 350,6

8. Jack Miller, Ducati, 350,6

9. Alex Rins, Suzuki, 350,6

10. Johann Zarco, Ducati, 350,6

11. Francesco Bagnaia, Ducati, 350,6

12. Marco Bezzecchi, Ducati, 349,5

13. Franco Morbidelli, Yamaha, 349,5

14. Alex Márquez, Honda, 349,5

15. Jorge Martin, Ducati, 348,3

16. Fabi Di Giannantonio, Ducati, 348,3

17. Miguel Oliveira, KTM, 348,3

18 .Stefan Bradl, Honda, 347,2

19. Raúl Fernández, KTM, 347,2

20. Remy Gardner, KTM, 347,2

21. Fabio Quartararo, Yamaha, 347,2

22. Takaaki Nakagami, Honda, 346,1

23. Darryn Binder, Yamaha, 345,0

24. Michele Pirro, Ducati, 345,0

25. Andrea Dovizioso, Yamaha, 343,9

Zum Vergleich: Top-Speed-Werte Mugello:

1. Jorge Martin, Ducati, 363,7 km/h

2. Enea Bastianini, Ducati, 360

3. Darryn Binder, Yamaha, 358,8

4. Alex Rins, Suzuki, 357,6

5. Johann Zarco, Ducati, 357,6

6. Francesco Bagnaia, Ducati, 357,6

7. Alex Márquez, Honda, 356,4

8. Miguel Oliveira, KTM, 356,4

9. Pol Espargaró, Honda, 356,4

10. Joan Mir, Suzuki, 355,2

11. Aleix Espargaró, Aprilia, 355,2

12. Maverick Viñales, Aprilia, 354,0

13. Brad Binder, KTM, 354,0

14. Marc Márquez, Honda, 354,0

15. Jack Miller, Ducati, 354,0

16. Michele Pirro, Ducati, 354,0

17. Luca Marini, Ducati, 352,9

18. Marco Bezzecchi, Ducati, 352,9

19. Takaaki Nakagami, Honda, 352,9

20. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 352,9

21. Lorenzo Savadori, Aprilia, 351,7

22. Fabio Quartararo, Yamaha, 351,7

23. Franco Morbidelli, Yamaha, 350,6

24. Andrea Dovizioso, Yamaha, 350,6

25. Remy Gardner, KTM, 348,3

26. Raul Fernandez, KTM, 347,2