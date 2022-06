Jack Miller: Das sagt er zum Ducati-Abschied

MotoGP-Star Jack Miller verlässt am Ende der Saison 2022 das Ducati-Werksteam. Der Australier geht nach fünf Jahren beim italienischen Hersteller zum Red Bull-KTM-Werksteam, wo er neben Brad Binder fahren wird.

Es war schon lange kein Geheimnis mehr, doch am Donnerstag wurde es offiziell: Jack Miller hat bei KTM unterschrieben. Er wird in den kommenden beiden Jahren für das Red Bull-KTM-Werksteam in der MotoGP am Start stehen. Nach zwei Jahren im Ducati-Werksteam ist für den 27-Jährigen Schluss bei den Jungs aus Bologna.

Nachdem der Wechsel von KTM offiziell kundgetan wurde, sendete auch Ducati eine Meldung heraus. Darin äußerte sich Miller zur aktuellen Situation und zur Vergangenheit. Über den neuen Vertrag mit der Pierer Mobility AG durfte er natürlich kein Wort verlieren.

«Es waren fünf sehr wichtige Jahre für mich: Zusammen mit Ducati habe ich viele Podestplätze erreicht, darunter zwei Rennsiege, die ich niemals vergessen werde», betonte der Ducati-Werksfahrer. «Mit den zwei Konstrukteurs-Titeln und der Team-Weltmeisterschaft im Vorjahr, wurde ich Vierter in der Meisterschaft. Das ist mein bestes Ergebnis in der MotoGP-Klasse.»

Miller stellte klar, dass ihn Ducati über die Jahre in die richtige Richtung brachte. «Gemeinsam mit dem Pramac-Team und mit dem Ducati-Werksteam habe ich mich von Jahr zu Jahr weiterentwickelt. Ich habe mich immer besser gefühlt», so der WM-Neunte, der 2022 zweimal auf dem Podium landete.

«Im nächsten Jahr werde ich eine neue Herausforderung annehmen, doch ich möchte mich zunächst auf ein bestmögliches Ende der letzten Ducati-Saison konzentrieren», erklärte Miller. «Vielen Dank an Ducati Corse, mein Team, Gigi, Paolo, Davide und all die Leute, die in diesen fünf Jahren mit mir zusammengearbeitet haben.»

MotoGP-Ergebnis, Montmeló (5. Juni):

1. Quartararo, Yamaha, 24 Rdn in 40:29,360 min

2. Martin, Ducati, + 6,473 sec

3. Zarco, Ducati, + 8,385

4. Mir, Suzuki, + 11,481

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 14,395

6. Marini, Ducati, + 15,430

7. Viñales, Aprilia, + 15,975

8. Brad Binder, KTM, + 21,436

9. Oliveira, KTM, + 26,800

10. Alex Márquez, Honda, + 30,460

11. Gardner, KTM, + 32,443

12. Darryn Binder, Yamaha, + 32,881

13. Morbidelli, Yamaha, + 33,168

14. Miller, Ducati, + 34,693

15. Fernández, KTM, + 37,844

16. Pirro, Ducati, + 44,533

17. Pol Espargaró, Honda, + 46,199

– Dovizioso, Yamaha, 7 Runden zurück

– Di Giannantonio, Ducati, 16 Runden zurück

– Bastianini, Ducati, 17 Runden zurück

– Bezzecchi, Ducati, 19 Runden zurück

– Bagnaia, Ducati, 23 Runden zurück

– Rins, Suzuki, 1. Runde nicht beendet

– Nakagami, Honda, 1. Runde nicht beendet

– Bradl, Honda, 1. Runde nicht beendet

MotoGP-Fahrer-WM nach 9 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 147 Punkte. 2. Aleix Espargaró 125. 3. Bastianini 94. 4. Zarco 91. 5. Bagnaia 81. 6. Brad Binder 73. 7. Rins 69. 8. Mir 69. 9. Miller 65. 10. Marc Márquez 60. 11. Oliveira 57. 12. Martin 51. 13. Viñales 46. 14. Marini 41. 15. Pol Espargaró 40. 16. Nakagami 38. 17. Bezzecchi 30. 18. Alex Márquez 26. 19. Morbidelli 22. 20. Darryn Binder 10. 21. Di Giannantonio 8. 22. Dovizioso 8. 23. Gardner 8. 24. Raúl Fernández 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 201 Punkte. 2. Yamaha 147. 3. Aprilia 126. 4. KTM 101. 5. Suzuki 93. 6. Honda 81.

Team-WM:

1. Aprilia Racing 171 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 169. 3. Ducati Lenovo 146. 4. Prima Pramac Racing 142. 5. Suzuki Ecstar 138. 6. Red Bull KTM Factory 130. 7. Gresini Racing 102. 8. Repsol Honda 100. 9. Mooney VR46 Racing 71. 10. LCR Honda 64. 11. WithU Yamaha RNF 18. 12. Tech3 KTM Factory 9.