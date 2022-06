Fabio Quartararo mahnt: «Dadurch kannst du sterben»

Ein schwerer Unfall zu Beginn des GP von Katalonien am letzten Sonntag brachte unschöne Szenen mit sich. Yamaha-Star Fabio Quartararo machte anschließend klar, dass die Rennleitung anders vorgehen muss.

Suzuki-Pilot Alex Rins brach sich das Handgelenk, Pecco Bagnaia blieb bei dem Zusammenstoß am Sonntag zum Glück unverletzt. Taka Nakagami verursachte den Crash kurz nach dem Start auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Doch der Japaner erhielt keine Strafe für diesen Blackout in Kurve 1. Auch Nakagami hatte es arg erwischt, er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, er kam aber mit dem Schrecken davon. Die Entschuldigung lieferte er noch recht zeitnah nach.

MotoGP-Weltmeister Fabio Quartararo kritisiert, wie viele seiner Kollegen, dass die FIM MotoGP Stewards nicht tätig wurden und eine Strafe an den Honda-Fahrer verteilten. «Dieser Unfall war kein normaler Rennunfall. Du kannst nicht so sehr am Start attackieren», machte Fabio anschließend deutlich.

«Ich weiß nicht wie das geht, aber Pecco war Zweiter, Nakagami kam von weit hinten. In den ersten Runden müssen wir uns bewusst machen, dass wir große Bikes mit mindestens 160 Kilo um den Kurs bewegen. Wenn du von einem Bike getroffen wirst, dann kannst du dadurch sterben», fand der Franzose klare und harte Worte. «Gerade am Start, wenn alle zusammen sind, ist es am Gefährlichsten.»

Quartararo fügte hinzu: «Entscheidungen müssen gefällt werden, bevor etwas passiert. Bei der Moto2 in Portimão beispielsweise war es nicht akzeptabel. Wenn es regnet, muss das Rennen unterbrochen werden. Die Fahrer sind mit Slicks unterwegs. Generell ist es so: Erst wenn etwas passiert, wird etwas entschieden. Meiner Meinung nach ist es besser, vorbeugend zu agieren.»

MotoGP-Ergebnis, Montmeló (5. Juni):

1. Quartararo, Yamaha, 24 Rdn in 40:29,360 min

2. Martin, Ducati, + 6,473 sec

3. Zarco, Ducati, + 8,385

4. Mir, Suzuki, + 11,481

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 14,395

6. Marini, Ducati, + 15,430

7. Viñales, Aprilia, + 15,975

8. Brad Binder, KTM, + 21,436

9. Oliveira, KTM, + 26,800

10. Alex Márquez, Honda, + 30,460

11. Gardner, KTM, + 32,443

12. Darryn Binder, Yamaha, + 32,881

13. Morbidelli, Yamaha, + 33,168

14. Miller, Ducati, + 34,693

15. Fernández, KTM, + 37,844

16. Pirro, Ducati, + 44,533

17. Pol Espargaró, Honda, + 46,199

– Dovizioso, Yamaha, 7 Runden zurück

– Di Giannantonio, Ducati, 16 Runden zurück

– Bastianini, Ducati, 17 Runden zurück

– Bezzecchi, Ducati, 19 Runden zurück

– Bagnaia, Ducati, 23 Runden zurück

– Rins, Suzuki, 1. Runde nicht beendet

– Nakagami, Honda, 1. Runde nicht beendet

– Bradl, Honda, 1. Runde nicht beendet

MotoGP-Fahrer-WM nach 9 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 147 Punkte. 2. Aleix Espargaró 125. 3. Bastianini 94. 4. Zarco 91. 5. Bagnaia 81. 6. Brad Binder 73. 7. Rins 69. 8. Mir 69. 9. Miller 65. 10. Marc Márquez 60. 11. Oliveira 57. 12. Martin 51. 13. Viñales 46. 14. Marini 41. 15. Pol Espargaró 40. 16. Nakagami 38. 17. Bezzecchi 30. 18. Alex Márquez 26. 19. Morbidelli 22. 20. Darryn Binder 10. 21. Di Giannantonio 8. 22. Dovizioso 8. 23. Gardner 8. 24. Raúl Fernández 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 201 Punkte. 2. Yamaha 147. 3. Aprilia 126. 4. KTM 101. 5. Suzuki 93. 6. Honda 81.

Team-WM:

1. Aprilia Racing 171 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 169. 3. Ducati Lenovo 146. 4. Prima Pramac Racing 142. 5. Suzuki Ecstar 138. 6. Red Bull KTM Factory 130. 7. Gresini Racing 102. 8. Repsol Honda 100. 9. Mooney VR46 Racing 71. 10. LCR Honda 64. 11. WithU Yamaha RNF 18. 12. Tech3 KTM Factory 9.