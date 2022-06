Gute Lösung: Alex Rins fährt 2023 auf WithU-Aprilia

Alle MotoGP-Spitzenfahrer haben für 2023 wieder Unterschlupf gefunden. Alex Rins, der auch bei KTM auf der Liste stand, wird das neue WithU-Aprilia-Team anführen.

Die meisten Plätze im auf 22 Fahrer geschrumpften MotoGP-Startfeld für 2023 sind vergeben. Die Werksteams sind alle besetzt, auch wenn Repsol-Honda mit der Verkündigung des Engagements von Joan Mir noch wartet und Ducati Lenovo die Verpflichtung von Enea Bastianini als Teamkollegen von Pecco Bagnaia nicht bestätigt hat. Aber Aprilia Racing hat Aleix Espargaró und Maverick Viñales für weitere zwei Jahre verpflichtet, Monster Yamaha macht bis Ende 2024 mit Fabio Quartararo weiter und mit Morbidelli zumindest bis Ende 2023. Und Red Bull KTM hat am Donnerstag Jack Miller als Neuzugang und künftigen Teampartner von Brad Binder verkündet.

Offen sind noch zwei Plätze im LCR-Honda-Kundenteam, für das jetzt Alex Márquez und Taka Nakagami fahren, ein Platz neben Pol Espargaró bei KTM Tech3 und die zwei Plätze beim neuen WithU-RNF-Aprilia-Team von Razlan Razali.

Der malaysische Teambesitzer wird sich vom enttäuschenden Andrea Dovizioso trennen und erklärte gegenüber SPEEDWEEK.com nach der Einigung mit Aprilia (statt Yamaha), er werde in Absprache mit Aprilia-Renndirektor Massimo Rivola für das neue Junior-Team der Italiener einen noch jungen Fahrer mit MotoGP-Erfahrung (und Erfolgen) engagieren und dazu einen jungen Fahrer, der eines Tages ins Aprilia-Werksteam befördert werden kann.

Jetzt zeichnet sich ganz klar ab, wer die Nummer 1 im WithU-Team werden wird: Es handelt sich um den bisherigen Suzuki-Ecstar-Werkspiloten Alex Rins. Der 26-jährige Spanier ist der einzige verbliebene MotoGP-Pilot, der das Anforderungsprofil von Razali erfüllt. Der Moto3-Vizeweltmeister von 2013 (hinter Viñales) und Moto2-Vizeweltmeister von 2015 (hinter Zarco) hat in der MotoGP bereits drei Siege errungen: 2019 in Texas, und Silverstone, 2020 in Aragón. Dazu hat er bereits insgesamt 15 Podestplätze in der «premier class» eingeheimst und 2020 in der Fahrer-WM mit Platz 3 geglänzt.

Für den zweiten Platz im RNF-Team wird Darryn Binder favorisiert, der wie Jack Miller nach dem zweiten Moto3-WM-Rang von 2024 die Moto2-Klasse übersprungen hat und im Rookie-of-the-Year-Award mit zehn Punkte hinter Bezzecchi (30 Punkte) an zweiter Stelle liegt.

Aber auch Raúl Fernández und Celestino Vietti (Ducati hat keinen Platz für ihn) dürfen sich Hoffnungen auf den zweiten Platz neben Rins machen.

Die beiden WithU-Aprilia-Fahrer werden 2023 mit RS-GP22-Maschinen ausgerüstet, die den technischen Stand des Werksteams von Valencia 2022 haben werden.

Wenn man sich bei Ducati umschaut, wo Bastianini mit einer Vorjahres-Desmosedici schon drei Rennen gewonnen hat, Bezecchi mit einer GP21 in Mugello auf Platz 5 brauste und Di Giannantonio mit diesem Material in Mugello auf der Pole stand, dann hat 2023 auch das Razali-Team ausgezeichnete Voraussetzungen für Top-Ten-Ergebnisse.