Maverick Viñales (Aprilia) Achter: «Keine Nachteile»

Aprilia-Werksfahrer Maverick Viñales fuhr am Freitag auf dem Sachsenring zu Platz 8 in den kombinierten Zeiten der beiden freien Trainings. Für den Rest des MotoGP-Wochenendes glaubt er an eine große Steigerung.

Der spanische MotoGP-Routinier Maverick Viñales fuhr am Freitag auf dem 3,6 km langen Sachsenring zur achtschnellsten Zeit in den freien Trainings. Der Aprilia-Fahrer, der im Vorjahr auf dem Sachsenring eines der schwierigsten Rennwochenenden mit Yamaha erlebt hatte, verlor auf Spitzenreiter Pecco Bagnaia (Ducati), der einen neuen All-Time-Lap-Record fuhr, 0,46 Sekunden. Doch der 27-Jährige erwartet sich am Samstag und Sonntag beim «Liqui Moly Grand Prix Deutschland» noch deutlich mehr.

«Das Gefühl ist gut. An jedem Rennwochenende fühle ich mich stärker vorbereitet. Es war ein solider Tag. Dank der guten Arbeit haben wir sehr viele Informationen sammeln können. Wir haben einige Details erarbeiten können, die es uns erlauben sollten, eine starke Verbesserung am restlichen Wochenende zu erzielen», stellte Viñales in der Medienrunde klar. «Es motiviert mich sehr, ich bin nicht weit weg.»

«Beim Rhythmus für das Rennen sowie in der Zeitenjagd», so der 25-fache GP-Laufsieger, «bin ich sehr gut aufgestellt. Es gab nicht viele Probleme. Wir wollten am Samstag in Q2 einziehen, damit wir ein super Qualifying fahren können. Ich fühle, dass ich mit einem guten Startplatz an der Spitzengruppe dranbleiben kann. Es wird von Tag zu Tag besser.»

Beim Barcelona-Test vor zwei Wochen brachte der Hersteller aus Noale eine neue Verkleidung. Sie ist nun auch am Sachsenring im Einsatz an der RS-GP. Wie funktionierte die Neuentwicklung am Freitag auf der Berg-und-Tal-Bahn? «Es ist nicht einfach, dies zu beurteilen. Letztendlich hilft uns diese Veränderung auf den langen Geraden. Es gibt keine Nachteile, gleichzeitig bringt uns die Verkleidung einige Vorteile im Top-Speed. Wir glauben daran, dass es auf vielen Strecken funktionieren wird», sagte Viñales am Ende des Interviews.

MotoGP, Sachsenring, kombinierte Zeiten nach FP2 (17. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 1:20,018 min

2. Marini, Ducati, + 0,115 sec

3. Miller, Ducati, + 0,193

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,201

5. Zarco, Ducati, + 0,246

6. Martin, Ducati, + 0,257

7. Quartararo, Yamaha, + 0,381

8. Vinales, Aprilia, + 0,460

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,527

10. Mir, Suzuki, + 0,556

11. Rins, Suzuki, + 0,573

12. Nakagami, Honda, + 0,598

13. Bastianini, Ducati, + 0,729

14. Pol Espargaró, Honda, + 0,798

15. Morbidelli, Yamaha, + 0,838

16. Bezzecchi, Ducati, + 0,848

17. Oliveira, KTM, + 0,897

18. Alex Márquez, Honda, + 1,035

19. Darryn Binder, Yamaha, + 1,095

20. Bradl, Honda, + 1,099

21. Brad Binder, KTM, + 1,250

22. Gardner, KTM, + 1,185

23. Dovizioso, Yamaha, + 1,712

24. Fernández, KTM, + 1,802

MotoGP-Ergebnis FP1, Sachsenring (17. Juni):

1. Miller, Ducati, 1:21,479 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,015 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,078

4. Zarco, Ducati, + 0,176

5. Nakagami, Honda, + 0,181

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,186

7. Marini, Ducati, + 0,192

8. Dovizioso, Yamaha, + 0,251

9. Martin, Ducati, + 0,256

10. Alex Márquez, Honda, + 0,293

11. Viñales, Aprilia, + 0,334

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,343

13. Mir, Suzuki, + 0,366

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,460

15. Brad Binder, KTM, + 0,465

16. Bastianini, Ducati, + 0,578

17. Di Giannantonio, Ducati, + 0,673

18. Oliveira, KTM, + 0,758

19. Rins, Suzuki, + 0,772

20. Bezzecchi, Ducati, + 0,996

21. Gardner, KTM, + 1,119

22. Bradl, Honda, + 1,175

23. Fernández, KTM, + 1,328

24. Darryn Binder, Yamaha, + 1,517