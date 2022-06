Starke Schmerzen bei Alex Rins: Entscheidung nach FP3

Erneuter Sturz am Freitag in Sachsen: Alex Rins muss kämpfen

Suzuki-Pilot Alex Rins reiste am Mittwoch zum Sachsenring, nachdem sein Arzt ihm die Freigabe für den Sachsenring gegeben hatte. Am Donnerstag erklärten ihn die Rennärzte für fit – Doch die Schmerzen helfen ihm nicht.

Nach den beiden ersten MotoGP-Trainings am Sachsenring am Freitag musste Alex Rins zugeben, dass er nicht erwartet hatte, so starke Schmerzen auf seiner Suzuki GSX-RR zu erleiden. Nach dem Bruch im linken Handgelenk beim Rennen in Barcelona musste sich der Spanier ruhig halten und schonen. Eine Renndistanz auf dem verwinkelten Kurs in Hohenstein-Ernstthal kann sich der WM-Siebte nur schwer vorstellen.

«Es schmerzt mehr, als ich erwartet hatte. In FP1 hatte ich ein paar Probleme, aber ich dachte mir, im zweiten Training ist das Handgelenk etwas wärmer, sodass ich vielleicht besser abschneiden kann. Leider bekam ich noch mehr Probleme», gab Rins im Interview zu. «Vielleicht war es auch so schlimm, weil es sehr heiß war, weil ich versucht habe, eine schnelle Runde zu fahren. Mal sehen, wie die Nacht verläuft, dann werde ich sehen, wie es in FP3 funktioniert.»

Der Suzuki-Werksfahrer, der Platz 11 erreichte, weiter: «In all den Linkskurven kann ich dieselben Schräglagen und den gleichen Speed wie Joan fahren. In den harten Bremszonen beeinträchtigt mich der Schmerz sehr. Trotz Schmerzmittel. Am Nachmittag hatte ich mit dem harten Hinterreifen keinen Grip, das war nicht einfach für uns.»

«Wir werden nach dem dritten Training gemeinsam mit Livio und Suzuki entscheiden, ob wir weitermachen oder nicht. Es wird sehr hart sein, das komplette Rennen zu absolvieren», betonte der angeschlagene MotoGP-Star, der auch noch einen Sturz zu verzeichnen hatte. «Ich habe zwei langsame Runden beendet, deshalb hatte ich wahrscheinlich zu wenig Temperatur in den Reifen. Ich bin über das Vorderrad weggerutscht, meine Hand musste ich sofort in Schutz nehmen.»

Hat sich Rins wie Joan Mir für eine Verkleidung entschieden? «Wir haben zwei neue Verkleidungen, aber ich habe noch keine davon ausprobiert. Ich muss mit geschlossenen Augen an die Sache herangehen, denn wir können uns nur für eine der beiden entscheiden», erklärte Rins. «Joan hat sich seine beste Variante ausgesucht, ich weiß aber noch nicht, welche ich wählen soll. Aber das Risiko eines großen Fehlers ist nicht so groß»

MotoGP, Sachsenring, kombinierte Zeiten nach FP2 (17. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 1:20,018 min

2. Marini, Ducati, + 0,115 sec

3. Miller, Ducati, + 0,193

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,201

5. Zarco, Ducati, + 0,246

6. Martin, Ducati, + 0,257

7. Quartararo, Yamaha, + 0,381

8. Vinales, Aprilia, + 0,460

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,527

10. Mir, Suzuki, + 0,556

11. Rins, Suzuki, + 0,573

12. Nakagami, Honda, + 0,598

13. Bastianini, Ducati, + 0,729

14. Pol Espargaró, Honda, + 0,798

15. Morbidelli, Yamaha, + 0,838

16. Bezzecchi, Ducati, + 0,848

17. Oliveira, KTM, + 0,897

18. Alex Márquez, Honda, + 1,035

19. Darryn Binder, Yamaha, + 1,095

20. Bradl, Honda, + 1,099

21. Brad Binder, KTM, + 1,250

22. Gardner, KTM, + 1,185

23. Dovizioso, Yamaha, + 1,712

24. Fernández, KTM, + 1,802

MotoGP-Ergebnis FP1, Sachsenring (17. Juni):

1. Miller, Ducati, 1:21,479 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,015 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,078

4. Zarco, Ducati, + 0,176

5. Nakagami, Honda, + 0,181

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,186

7. Marini, Ducati, + 0,192

8. Dovizioso, Yamaha, + 0,251

9. Martin, Ducati, + 0,256

10. Alex Márquez, Honda, + 0,293

11. Viñales, Aprilia, + 0,334

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,343

13. Mir, Suzuki, + 0,366

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,460

15. Brad Binder, KTM, + 0,465

16. Bastianini, Ducati, + 0,578

17. Di Giannantonio, Ducati, + 0,673

18. Oliveira, KTM, + 0,758

19. Rins, Suzuki, + 0,772

20. Bezzecchi, Ducati, + 0,996

21. Gardner, KTM, + 1,119

22. Bradl, Honda, + 1,175

23. Fernández, KTM, + 1,328

24. Darryn Binder, Yamaha, + 1,517