Joan Mir (10./Suzuki): «Bester Freitag seit Langem!»

Die beiden Suzuki-Piloten kamen am Freitag auf dem Sachsenring auf die Plätze 10 und 11. Wärhend Alex Rins mit Schmerzen zu kämpfen hatte, feierte Joan Mir den Auftakt beim MotoGP-Wochenende in Deutschland.

Mit einem Rückstand von 0,5 Sekunden auf Ducati-Werkspilot Francesco Bagnaia, der einen neuen All-Time-Lap-Record aufgestellt hatte, landete Joan Mir am Freitag auf dem Sachsenring auf dem zehnten Platz. Der Spanier aus dem Suzuki-Team hatte einen sauberen Trainingstag, der ihm die Bestätigung gegeben hatte, dass die Testfahrten in Barcelona vor zwei Wochen gut verlaufen waren.

«Wir konnten die neuen Dinge, die wir in Barcelona getestet haben, prüfen, deshalb war es ein guter Tag. Das Gefühl zum Bike ist deutlich besser geworden», berichtete der MotoGP-Weltmeister von 2020 am Freitagabend. «Ich war auf fast allen Reifen sehr stark unterwegs, ganz besonders mit dem Medium-Hinterreifen in FP2. Mit dem harten Reifen war ich konstant, aber ich war nicht in der Lage, sehr schnell zu fahren, denn es fehlte Grip. Der weiche Reifen ist noch weicher als im letzten Jahr, es ist also klar, dass wir schneller fahren können.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende am Sachsenring © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Darryn Binder © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Andrea Dovizioso © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Das Bike von Pol Espargaró © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Darryn Binder © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Johann Zarco Zurück Weiter

Der Achte der WM-Gesamtwertung betonte anschließend: «Es war der beste Freitag seit Langem, denn wir waren sofort in dem Bereich, den wir uns erhofft hatten. Ich bin sehr optimistisch für diesen GP. Auch die neue Verkleidung mag ich. Wir hatten in diesem Bereich Verbesserungsbedarf.»

«Gerade auf dem Sachsenring kämpft man mit vielen Wheelies. Es hilft uns auch, weil wir mehr Gewicht auf das Vorderrad bringen durch den erhöhten Anpressdruck. Es war aber auch wichtig, dass wir uns durch diese Verbesserung in keinem anderen Bereich verschlechtern. Das scheint gelungen zu sein», so der Suzuki-Star.

Nutzt Mir auf dem 3,6 km kurzen Kurs in Hohenstein-Ernstthal überhaupt das «Ride Height Device» an der GSX-RR? «Das ‚Ride Height Device‘ habe ich am Freitag nur in der letzten Kurve genutzt», gab der 24-Jährige zu. «Ich denke aber, dass wir es auch in der Kurve davor einsetzen können.»

MotoGP, Sachsenring, kombinierte Zeiten nach FP2 (17. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 1:20,018 min

2. Marini, Ducati, + 0,115 sec

3. Miller, Ducati, + 0,193

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,201

5. Zarco, Ducati, + 0,246

6. Martin, Ducati, + 0,257

7. Quartararo, Yamaha, + 0,381

8. Vinales, Aprilia, + 0,460

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,527

10. Mir, Suzuki, + 0,556

11. Rins, Suzuki, + 0,573

12. Nakagami, Honda, + 0,598

13. Bastianini, Ducati, + 0,729

14. Pol Espargaró, Honda, + 0,798

15. Morbidelli, Yamaha, + 0,838

16. Bezzecchi, Ducati, + 0,848

17. Oliveira, KTM, + 0,897

18. Alex Márquez, Honda, + 1,035

19. Darryn Binder, Yamaha, + 1,095

20. Bradl, Honda, + 1,099

21. Brad Binder, KTM, + 1,250

22. Gardner, KTM, + 1,185

23. Dovizioso, Yamaha, + 1,712

24. Fernández, KTM, + 1,802

MotoGP-Ergebnis FP1, Sachsenring (17. Juni):

1. Miller, Ducati, 1:21,479 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,015 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,078

4. Zarco, Ducati, + 0,176

5. Nakagami, Honda, + 0,181

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,186

7. Marini, Ducati, + 0,192

8. Dovizioso, Yamaha, + 0,251

9. Martin, Ducati, + 0,256

10. Alex Márquez, Honda, + 0,293

11. Viñales, Aprilia, + 0,334

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,343

13. Mir, Suzuki, + 0,366

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,460

15. Brad Binder, KTM, + 0,465

16. Bastianini, Ducati, + 0,578

17. Di Giannantonio, Ducati, + 0,673

18. Oliveira, KTM, + 0,758

19. Rins, Suzuki, + 0,772

20. Bezzecchi, Ducati, + 0,996

21. Gardner, KTM, + 1,119

22. Bradl, Honda, + 1,175

23. Fernández, KTM, + 1,328

24. Darryn Binder, Yamaha, + 1,517