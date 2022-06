Taka Nakagami: «Über die Distanz nicht auszuhalten»

Takaaki Nakagami pflügt durch die Pfützen in Assen

LCR-Honda-Fahrer Taka Nakagami fuhr am Freitag in Assen bei abtrocknender Piste auf Platz 12. Der Japaner hatte mit seiner schmerzenden Schulter zu kämpfen, ohne Schmerzmittel wird es nicht weitergehen.

Im komplett nassen ersten Training fuhr Taka Nakagami mit seiner Honda RC213V auf den 16. Platz. Der Japaner umrundete den TT Circuit 16 Mal, sein Rückstand auf Spitzenreiter Jack Miller lag bei 1,2 Sekunden. Als am Nachmittag die MotoGP-Piste abtrocknete, steigerte sich der 30-Jährige. Doch am Ende verpasste er die Top-10 knapp – Platz 12 und ebenfalls 1,2 Sekunden hinter Pecco Bagnaia (Ducati) an der Spitze.

«Die Bedingungen am Ende waren gut. Das Gefühl auf dem Motorrad war nicht schlecht. Leider hatte ich zum Schluss Verkehr in Sektor 3 und 4, deshalb konnte ich mich nicht mehr verbessern», berichtete der Honda-Fahrer im Interview mit SPEEDWEEK.com. «Insgesamt bin ich mit dem Tag sehr zufrieden.»

Nakagami anschließend: «Im Nassen hatte ich nicht so viel Grip erwartet. Ich war mit einer Sekunde Rückstand auf Position 16. Es ist in Assen immer sehr schwierig, die Bedingungen richtig einzuschätzen.»

«Leider waren die Richtungswechsel an den schnellen Kurven sehr schmerzhaft für meine Schulter», klagte Nakagami, der immer noch unter den Nachwirkungen des Barcelona-Startunfalls leidet. «Ich habe mich leider körperlich nicht sehr gut gefühlt. Ich habe keine Schmerzmittel genommen, vielleicht muss ich das am Samstag tun. So ist es über die Distanz nicht auszuhalten.»

MotoGP, Assen, kombinierte Zeiten nach FP2 (24. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 1:33,274 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,178 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,305

4. Rins, Suzuki, + 0,337

5. Miller, Ducati, + 0,559

6. Mir, Suzuki, + 0,625

7. Viñales, Aprilia, + 0,664

8. Brad Binder, KTM, + 0,853

9. Zarco, Ducati, + 1,012

10. Bezzecchi, Ducati, + 1,038

11. Bastianini, Ducati, + 1,042

12. Nakagami, Honda, + 1,230

13. Marini, Ducati, + 1,262

14. Alex Márquez, Honda, + 1,325

15. Dovizioso, Yamaha, + 1,376

16. Oliveira, KTM, + 1,402

17. Martin, Ducati, + 1,549

18. Morbidelli, Yamaha, + 1,554

19. Pol Espargaró, Honda, + 1,560

20. Di Giannantonio, Ducati, + 1,628

21. Savadori, Aprilia, + 1,807

22. Gardner, KTM, + 1,948

23. Darryn Binder, Yamaha, + 2,297

24. Bradl, Honda, + 2,677

25. Fernández, KTM, + 2,952

MotoGP-Ergebnis, Assen, FP1:

1. Miller, Ducati, 1:42,589 min

2. Mir, Suzuki, + 0,109 sec

3. Pol Espargaró, Honda, + 0,302

4. Alex Márquez, Honda, + 0,370

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,441

6. Oliveira, KTM, + 0,502

7. Rins, Suzuki, + 0,527

8. Zarco, Ducati, + 0,561

9. Martin, Ducati, + 0,600

10. Viñales, Aprilia, + 0,828

11. Bagnaia, Ducati, +0,835

12. Di Giannantonio, Ducati, + 0,892

13. Binder, KTM, + 0,925

14. Bezzecchi, Ducati, + 0,953

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,135

16. Nakagami, Honda, + 1,229

17. Quartararo, Yamaha, + 1,659

18. Bradl, Honda, + 1,676

19. Fernández, KTM, + 1,696

20. Darryn Binder, Yamaha, + 2,013

21. Dovizioso, Yamaha, 2,236

22. Savadori, Aprilia, + 2,379

23. Gardner, KTM, + 2,693

24. Marini, Ducati, + 2,803

25. Bastianini, Ducati, + 3,857