Artistische Einlage: Quartararo hing neben der Yamaha

MotoGP-Weltmeister Fabio Quartararo (Yamaha) musste sich im Qualifying auf dem TT-Circuit in Assen lediglich Ducati-Ass Pecco Bagnaia beugen. Der Franzose rechnet sich für das Rennen am Sonntag gute Siegchancen aus.

Über eine schnelle Runde ist die Ducati Desmosedici GP22 eine Macht, wie Vizeweltmeister Pecco Bagnaia mit seiner zehnten Pole-Position in der Königsklasse in den Niederlanden erneut demonstrierte. Doch Yamaha-Star Fabio Quartararo verlor lediglich 0,116 sec auf den Italiener und steht im Grand Prix am Sonntag (Start 14 Uhr) auf Startplatz 2.

«Langsam gewöhne ich mich daran, gegen die italienischen Bikes zu kämpfen», meinte Quartararo verschmitzt. «Im Qualifying tun wir uns schwerer als im letzten Jahr – ich war am Limit. In der folgenden Runde wollte ich eins drauflegen, es wurde aber schlechter. Die erste Startreihe war mein Ziel, das habe ich erreicht.»

Der Weltmeister zeigte in seiner letzten Runde in Kurve 5 eine artistische Einlage, bei der er mit dem rechten Fuß hoch in der Luft links neben dem Motorrad hing. «Das war keine richtig brenzlige Situation, ich hatte nur einen Slide und bin mit dem Fuß von der Raste gerutscht», schilderte der 23-Jährige, der drei Plätze vor seinem härtesten WM-Widersacher Aleix Espargaro (Aprilia) ins Rennen gehen wird. «Ich denke nicht an die Weltmeisterschaft, das mache ich später», bemerkte Fabio. «Ich habe das Potenzial für den Sieg oder zumindest einen Podestplatz, aber einige Jungs kommen dafür in Frage. Mein Ziel ist, ein großartiges Rennen zu zeigen.»

MotoGP-Ergebnis, Assen, Q2 (25. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 1:31,504 min

2. Quartararo, Yamaha, 1:31,620 min, + 0,116 sec

3. Martin, Ducati, 1:31,708, + 0,204

4. Bezzecchi, Ducati, 1:31,796, + 0,292

5. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,868, + 0,364

6. Miller, Ducati, 1:32,124, + 0,620

7. Zarco, Ducati, 1:32,175, + 0,671

8. Oliveira, KTM, 1:32,272, + 0,768

9. Rins, Suzuki, 1:32,307, + 0,803

10. Brad Binder, KTM, 1:32,367, + 0,863

11. Viñales, Aprilia, 1:32,424, + 0,920

12. Nakagami, Honda, 1:32,967, + 1,463



Die weitere Startaufstellung:

13. Marini, Ducati, 1:32,787 min

14. Mir, Suzuki, 1:32,898

15. Di Giannantonio, Ducati, 1:32,912

16. Bastianini, Ducati, 1:33,005

17. Dovizioso, Yamaha, 1:33,009

18. Bradl, Honda, 1:33,029

19. Gardner, KTM, 1:33,093

20. Morbidelli, Yamaha, 1:33,096

21. Alex Márquez, Honda, 1:33,113

22. Savadori, Aprilia, 1:33,467

23. Fernandez, KTM, 1:33,652

24. Darryn Binder, Yamaha, 1:33,998