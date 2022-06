Maverick Vinales sieht seinen Vorteil auf der Bremse

Mit den MotoGP-Startplätzen 5 und 11 zeigten die Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaro und Maverick Vinales in Assen eine respektable Leistung. Beide gehen davon aus, dass sie im Rennen noch deutlich stärker sind.

Fünf Ducati, zwei Aprilia und zwei KTM in den Top-11, dazu jeweils eine Yamaha und Suzuki. Das Qualifying-Ergebnis auf dem TT-Circuit in Assen ließ manchen zweimal hinschauen, so stark waren die europäischen Hersteller.



Die Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaro und Maverick Vinales stellten ihre RS-GP auf die Startplätze 5 und 11, während sich Ducati-Aushängeschild Pecco Bagnaia die Pole sicherte.

«Im Qualifying hatte die Strecke auf einmal viel mehr Grip – und ich viel mehr Probleme», erzählte Vinales. «Ich konnte kaum noch lenken in den Kurven, ich hätte meine Runde bald nicht zu Ende gefahren. In diesem Bereich müssen wir eindeutig besser werden. Immer wieder fühle ich mich mit neuem Hinterreifen schlechter als mit einem gebrauchten. Aber für das Rennen bin ich bereit, das kann sehr gut werden. Ich komme zwar von weiter hinten, an meinem Bike arbeitet der Hinterreifen aber sehr konstant. Ich kann jede Runde pushen und werde das auch tun.»

© Gold & Goose Willkommen zurück in Assen, Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Darryn Binder © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Andrea Dovizioso © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fabio di Giannantonio © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Jorge Martin, Francesco Bagnaia & Fabio Quartararo Zurück Weiter

«Ich fühle mich sehr konkurrenzfähig und kann auch überholen», ergänzte der 9-fache MotoGP-Sieger. «In Kurve 1 hinein ist das möglich, da bremse ich sehr spät. Auch vor Kurve 7 und 8 und 9. Gut an der Aprilia ist, dass ich mit ihr immer spät bremsen kann. Trotzdem wäre es schön, wenn ich an der Spitze starten könnte, dann ist das Risiko nicht so hoch. Und du kannst mit den Reifen anders umgehen. Auch das wird kommen, wir müssen nur weiter probieren. Das hat etwas mit der Abstimmung zu tun, deshalb machen wir uns auch keine Sorgen.»

MotoGP-Ergebnis, Assen, Q2 (25. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 1:31,504 min

2. Quartararo, Yamaha, 1:31,620 min, + 0,116 sec

3. Martin, Ducati, 1:31,708, + 0,204

4. Bezzecchi, Ducati, 1:31,796, + 0,292

5. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,868, + 0,364

6. Miller, Ducati, 1:32,124, + 0,620

7. Zarco, Ducati, 1:32,175, + 0,671

8. Oliveira, KTM, 1:32,272, + 0,768

9. Rins, Suzuki, 1:32,307, + 0,803

10. Brad Binder, KTM, 1:32,367, + 0,863

11. Viñales, Aprilia, 1:32,424, + 0,920

12. Nakagami, Honda, 1:32,967, + 1,463



Die weitere Startaufstellung:

13. Marini, Ducati, 1:32,787 min

14. Mir, Suzuki, 1:32,898

15. Di Giannantonio, Ducati, 1:32,912

16. Bastianini, Ducati, 1:33,005

17. Dovizioso, Yamaha, 1:33,009

18. Bradl, Honda, 1:33,029

19. Gardner, KTM, 1:33,093

20. Morbidelli, Yamaha, 1:33,096

21. Alex Márquez, Honda, 1:33,113

22. Savadori, Aprilia, 1:33,467

23. Fernandez, KTM, 1:33,652

24. Darryn Binder, Yamaha, 1:33,998