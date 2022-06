Johann Zarco (Ducati/13.): «Das lässt mich Lächeln»

Für den WM-Dritten Johann Zarco war die Dutch TT in Assen eine Enttäuschung, denn er landete im Ziel nur auf dem 13. Rang. Dennoch nimmt der Franzose das Positive mit in die fünfwöchige MotoGP-Sommerpause.

Bereits am Samstag betonte Johann Zarco in Assen, dass er am Sonntag wohl kaum an der Spitze fahren kann. Der Franzose qualifizierte sich für Startplatz 7 bei der Dutch TT. Das Rennen begann er zunächst stark, er lag bis zur Runde 15 sogar auf Platz 9. Anschließend musste er abreißen lassen.

«Ein sehr hartes Rennen für mich. Ich wusste, dass ich nicht um das Podium fahren werde. Es fehlte etwas. Leider war das Rennen schlimmer als erwartet», stöhnte Zarco im Interview. «Ich habe alles gegeben, aber die anderen waren noch schneller. Meine Pace war so gut wie Fabios im letzten Jahr, die anderen waren nur noch unglaublicher unterwegs.»

Zarco sieht dennoch das Positive des Wochenendes. «Im Rennen habe ich genau bemerkt, was uns fehlte, denn wir sind 26 Runden mit den anderen Jungs unterwegs gewesen. Wir müssen Kleinigkeiten finden, um das Motorrad besser zu fühlen», erklärte der Ducati-Fahrer der weiterhin WM-Dritter ist.

«Leider war nicht mehr möglich in diesem anstrengenden Lauf. Wir haben drei Punkte gesammelt, das ist besser als keine zu holen», betonte der Franzose. «Die Position in der Gesamtwertung lässt mich Lächeln vor der Sommerpause. Technisch bringt mich dieses Wochenende einen guten Schritt weiter, das ist sehr wichtig für die zweite Saisonhälfte.»

MotoGP-Ergebnis, Assen (26. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 26 Rdn. in 40:25,205 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,444 sec

3. Viñales, Aprilia, + 1,209

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,585

5. Brad Binder, KTM, + 2,721

6. Miller, Ducati, + 3,045

7. Martin, Ducati, + 4,340

8. Mir, Suzuki, + 8,185

9. Oliveira, KTM, + 8,325

10. Rins, Suzuki, + 8,596

11. Bastianini, Ducati, + 9,783

12. Nakagami, Honda, + 10,617

13. Zarco, Ducati, + 14,405

14. Di Giannantonio, Ducati, + 17,681

15. Alex Márquez, Honda, + 25,866

16. Dovizioso, Yamaha, + 29,711

17. Marini, Ducati, + 30,296

18. Bradl, Honda, + 32,225

19. Gardner, KTM, + 34,947

20. Savadori, Aprilia, + 35,798

– Fernández, KTM, 8 Runden zurück

– Quartararo, Yamaha, 15 Runden zurück

– Darryn Binder, Yamaha, 18 Runden zurück

– Morbidelli, Yamaha, 18 Runden zurück



MotoGP-Fahrer-WM nach 11 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 172 Punkte. 2. Aleix Espargaró 151. 3. Zarco 114. 4. Bagnaia 106. 5. Bastianini 105. 6. Brad Binder 93. 7. Miller 91. 8. Mir 77. 9. Rins 75. 10. Oliveira 71. 11. Martin 70. 12. Viñales 62. 13. Marc Márquez 60. 14. Bezzecchi 55. 15. Marini 52. 16. Nakagami 42. 17. Pol Espargaró 40. 18. Alex Márquez 27. 19. Morbidelli 25. 20. Di Giannantonio 18. 21. Darryn Binder 10. 22. Dovizioso 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 246 Punkte. 2. Yamaha 172. 3. Aprilia 155. 4. KTM 121. 5. Suzuki 101. 6. Honda 85.



Team-WM:

1. Aprilia Racing 213 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 197. 3. Ducati Lenovo Team 197. 4. Prima Pramac Racing 184. 5. Red Bull KTM Factory 164. 6. Suzuki Ecstar 152. 7. Gresini Racing 123. 8. Mooney VR46 Racing 107. 9 Repsol Honda 100. 10. LCR Honda 69. 11. WithU Yamaha RNF 20. 12. Tech3 KTM Factory 14.