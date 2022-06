KTM-Teammanager Guidotti: «Binder 29 sec schneller»

Die KTM-Werksfahrer Brad Binder und Miguel Oliveira zeigten mit den Rängen 5 und 9 im MotoGP-Rennen auf dem TT-Circuit in Assen eine solide Leistung. Stimmt die Richtung für die zweite Saisonhälfte?

Mit Platz 5 in Assen sorgte Brad Binder für das beste KTM-Ergebnis seit dem 24. April, als Red-Bull-Teamkollege Miguel Oliveira bei seinem Heimrennen in Portimao Fünfter wurde. Der Portugiese hat dieses Jahr aber schon den Grand Prix in Indonesien gewonnen, Binder war beim WM-Auftakt in Katar Zweiter.



Doch die vergangenen Wochen taten sich die KTM-Fahrer mit der RC16 schwer.

«Platz 5 von Brad ist solide», urteilte Teammanager Francesco Guidotti nach dem Rennen in der Provinz Drenthe. «Er hatte einen guten Start, das Rennen war sehr schnell – die Pace war 10 sec schneller als im Vorjahr. Das zeigt wieder einmal, wie das Niveau jedes Jahr steigt. Bis zur letzten Schikane kämpfte Brad um Platz 4. Er hat sich gegenüber letztem Jahr deutlich verbessert und fuhr 29 sec schneller!»

Während die Podestplätze in der letzten Runde in Assen bezogen waren, wurden Binder und Jack Miller vor der letzten Schikane das Opfer des heranfliegenden Aprilia-Stars Aleix Espargaro, der nach einem phänomenalen Rennen beide in einem Aufwasch überholte.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Assen © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Quartararo gegen Bagnaia © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Aleix Espargaró und Fabio Quartararo © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Francesco Bagnaia gewinnt das Rennen © Gold & Goose Bezzecchi und Bagnaia © Gold & Goose Bezzecchi, Bagnaia, Vinales © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia Zurück Weiter

«Dieses Rennen könnte für uns wegweisend sein, wir müssen die Daten sehr genau analysieren», so Guidotti. «Wir waren in der Spitzengruppe und kamen weniger als drei Sekunden hinter dem Führenden ins Ziel. Miguel hatte unglücklicherweise eine Kollision mit einem anderen Fahrer, als er seinen Startplatz einnahm, wobei seine Verkleidung beschädigt wurde. Das hatte einen großen Effekt in allen Rechtskurven, wovon es in Assen viele gibt. Trotzdem war er in der Lage, eine gute Pace zu fahren. Viel mehr war unter diesen Voraussetzungen aber nicht möglich. Wir gehen mit viel Vertrauen in die Sommerpause und bereiten uns auf die zweite Saisonhälfte vor.»

«Jetzt können wir weitere gezielte Schritte setzen», ergänzte KTM-Rennchef Pit Beirer. «Ich kann unseren Fahrern versprechen, dass wir in der Sommerpause keinen Urlaub machen werden.»

MotoGP-Ergebnis, Assen (26. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 26 Rdn. in 40:25,205 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,444 sec

3. Viñales, Aprilia, + 1,209

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,585

5. Brad Binder, KTM, + 2,721

6. Miller, Ducati, + 3,045

7. Martin, Ducati, + 4,340

8. Mir, Suzuki, + 8,185

9. Oliveira, KTM, + 8,325

10. Rins, Suzuki, + 8,596

11. Bastianini, Ducati, + 9,783

12. Nakagami, Honda, + 10,617

13. Zarco, Ducati, + 14,405

14. Di Giannantonio, Ducati, + 17,681

15. Alex Márquez, Honda, + 25,866

16. Dovizioso, Yamaha, + 29,711

17. Marini, Ducati, + 30,296

18. Bradl, Honda, + 32,225

19. Gardner, KTM, + 34,947

20. Savadori, Aprilia, + 35,798

– Fernández, KTM, 8 Runden zurück

– Quartararo, Yamaha, 15 Runden zurück

– Darryn Binder, Yamaha, 18 Runden zurück

– Morbidelli, Yamaha, 18 Runden zurück

MotoGP-Fahrer-WM nach 11 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 172 Punkte. 2. Aleix Espargaró 151. 3. Zarco 114. 4. Bagnaia 106. 5. Bastianini 105. 6. Brad Binder 93. 7. Miller 91. 8. Mir 77. 9. Rins 75. 10. Oliveira 71. 11. Martin 70. 12. Viñales 62. 13. Marc Márquez 60. 14. Bezzecchi 55. 15. Marini 52. 16. Nakagami 42. 17. Pol Espargaró 40. 18. Alex Márquez 27. 19. Morbidelli 25. 20. Di Giannantonio 18. 21. Darryn Binder 10. 22. Dovizioso 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 246 Punkte. 2. Yamaha 172. 3. Aprilia 155. 4. KTM 121. 5. Suzuki 101. 6. Honda 85.



Team-WM:

1. Aprilia Racing 213 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 197. 3. Ducati Lenovo Team 197. 4. Prima Pramac Racing 184. 5. Red Bull KTM Factory 164. 6. Suzuki Ecstar 152. 7. Gresini Racing 123. 8. Mooney VR46 Racing 107. 9 Repsol Honda 100. 10. LCR Honda 69. 11. WithU Yamaha RNF 20. 12. Tech3 KTM Factory 14.