Pecco Bagnaia (Ducati): Davor hatte er in Assen Angst

Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia beendete den ersten Teil der Saison in Assen mit einem Sieg. In die MotoGP-Sommerpause geht der Italiener als WM-Vierter. Aber eine Frage steht noch im Raum.

Warum hatte Pecco Bagnaia beim 26-Runden-Rennen auf dem TT Circuit in Assen Angst zu stürzen? Weil der Ducati-Pilot bereits in Le Mans, Barcelona und am Sachsenring ohne Punkte nach Hause ging, oder weil der Regen es zwischenzeitlich so knifflig machte? Am Ende hat der 25-Jährige ja immerhin mit einem Vorsprung von einer knappen halben Sekunde gegenüber Marco Bezzecchi gewonnen.

«Ich hatte Angst zu stürzen aufgrund der vergangenen Rennen», gab der Italiener zu. «Deshalb war die oberste Priorität, das Rennen zu Ende zu fahren. Nach zwei Stürzen in Folge war es sehr wichtig, ins Ziel zu kommen.»

Wie geht man ein Rennen in der MotoGP-Klasse mit diesem Gedanken im Kopf an? «Ich habe am Start sehr viel Druck gemacht, um einen kleinen Vorsprung auf Aleix und Fabio herauszuholen», betonte er rückblickend auf den Rennstart in Assen. «Als sie dann konterten, habe ich gewusst, dass ich ruhiger fahren kann. Aber ich durfte trotzdem nicht lockerlassen und habe verschiedene Dinge ausprobiert. Das Problem war, dass Marco den Abstand verringerte.»

«Aber meine Pace war nicht schlecht», fuhr Bagnaia fort. «So konnte ich den Vorsprung einigermaßen kontrollieren. Das nächste Problem war der Regen, denn da kam er erneut näher, weil ich etwas Tempo rausgenommen habe. Am Ende habe ich eine etwas andere Taktik angewandt, denn ich habe Druck gemacht, hatte aber immer einen kleinen Vorsprung.»

MotoGP-Ergebnis, Assen (26. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 26 Rdn. in 40:25,205 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,444 sec

3. Viñales, Aprilia, + 1,209

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,585

5. Brad Binder, KTM, + 2,721

6. Miller, Ducati, + 3,045

7. Martin, Ducati, + 4,340

8. Mir, Suzuki, + 8,185

9. Oliveira, KTM, + 8,325

10. Rins, Suzuki, + 8,596

11. Bastianini, Ducati, + 9,783

12. Nakagami, Honda, + 10,617

13. Zarco, Ducati, + 14,405

14. Di Giannantonio, Ducati, + 17,681

15. Alex Márquez, Honda, + 25,866

16. Dovizioso, Yamaha, + 29,711

17. Marini, Ducati, + 30,296

18. Bradl, Honda, + 32,225

19. Gardner, KTM, + 34,947

20. Savadori, Aprilia, + 35,798

– Fernández, KTM, 8 Runden zurück

– Quartararo, Yamaha, 15 Runden zurück

– Darryn Binder, Yamaha, 18 Runden zurück

– Morbidelli, Yamaha, 18 Runden zurück

MotoGP-Fahrer-WM nach 11 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 172 Punkte. 2. Aleix Espargaró 151. 3. Zarco 114. 4. Bagnaia 106. 5. Bastianini 105. 6. Brad Binder 93. 7. Miller 91. 8. Mir 77. 9. Rins 75. 10. Oliveira 71. 11. Martin 70. 12. Viñales 62. 13. Marc Márquez 60. 14. Bezzecchi 55. 15. Marini 52. 16. Nakagami 42. 17. Pol Espargaró 40. 18. Alex Márquez 27. 19. Morbidelli 25. 20. Di Giannantonio 18. 21. Darryn Binder 10. 22. Dovizioso 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 246 Punkte. 2. Yamaha 172. 3. Aprilia 155. 4. KTM 121. 5. Suzuki 101. 6. Honda 85.



Team-WM:

1. Aprilia Racing 213 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 197. 3. Ducati Lenovo Team 197. 4. Prima Pramac Racing 184. 5. Red Bull KTM Factory 164. 6. Suzuki Ecstar 152. 7. Gresini Racing 123. 8. Mooney VR46 Racing 107. 9 Repsol Honda 100. 10. LCR Honda 69. 11. WithU Yamaha RNF 20. 12. Tech3 KTM Factory 14.