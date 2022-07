Takaaki Nakagami (Honda): «Nicht zu viel Risiko»

Idemitsu LCR Honda-Fahrer Takaaki Nakagami konnte in Assen vier WM-Zähler holen, doch in der MotoGP-Sommerpause muss er um seine Zukunft bei Honda bangen. Stürze und Verletzungen verbessern die Situation nicht.

Nach dem Startcrash in Barcelona, als er Pecco Bagnaia (Ducati) und Alex Rins (Suzuki) aus dem Rennen beförderte, musste Taka Nakagami am Sachsenring-Wochenende dreimal zu Boden. Der Sturz im Rennen führte dazu, dass er erneut ohne Punkte heimkam.

In Assen war der Japaner aus dem LCR-Team in den Top-10 unterwegs, doch ein Long Lap Penalty, den er wegen »track limits» erhalten hatte, zerstörte die Hoffnung auf ein Top-Ergebnis. Am Ende wurde es Platz 12. Laut Nakagami zeigt ihm die Honda RC213V klar ihre Grenzen auf. «Wir müssen uns die Zeit nehmen, um das Motorrad zu verbessern. Es ist unmöglich, an einem Rennwochenende etwas Größeres zu ändern», erklärte Taka im Interview.

«Wenn ich Druck mache, dann stürze ich. Wir müssen herausfinden, wo das Limit ist. Wir schaffen es dann in die Top-10, doch leider ist es nicht möglich, den nächsten Schritt zu gehen, um etwa einen Platz unter den ersten 6 zu erreichen», stellte der Honda-Fahrer klar. «Unsere Fahrweise ist immer sehr nah am Maximum dran. Gibst du einen Ticken mehr, dann bist du sehr schnell in Sturzgefahr.»

Durch die Verletzung an der rechten Schulter ist es keine leichte Aufgabe, mit guten Ergebnissen für einen Platz in der MotoGP-Saison 2023 zu kämpfen. «Ich möchte natürlich das bestmögliche Ergebnis erzielen. Für HRC, für mich selbst und vor allem für die Zukunft. Im selben Moment muss man aber ein gewisses Risiko eingehen», so der Japaner. «In Barcelona bin ich nicht zu viel Risiko gegangen, aber ich habe einen Fehler gemacht. Seitdem kämpfe ich mit der Verletzung. Das waren drei harte Rennen zuletzt. Dennoch bin ich hoch motiviert.»

Honda könnte sich vor Silverstone bereits entscheiden, wer neben Alex Rins im LCR-Team fahren wird. Rins wird für Alex Márquez in das Team von Lucio Cecchinello kommen. «Die Sommerpause ist sehr wichtig für mich und für Honda, denn sie haben genug Zeit, um das Bike zu verbessern, um Ideen für den zweiten Part der Saison zu sammeln», betonte Nakagami zunächst. «Ich kann die Zeit nutzen, um mich zu erholen. Ich habe keine Angst um meinen Platz, ich fokussiere mich einfach auf meine Arbeit.»

MotoGP-Fahrer-WM nach 11 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 172 Punkte. 2. Aleix Espargaró 151. 3. Zarco 114. 4. Bagnaia 106. 5. Bastianini 105. 6. Brad Binder 93. 7. Miller 91. 8. Mir 77. 9. Rins 75. 10. Oliveira 71. 11. Martin 70. 12. Viñales 62. 13. Marc Márquez 60. 14. Bezzecchi 55. 15. Marini 52. 16. Nakagami 42. 17. Pol Espargaró 40. 18. Alex Márquez 27. 19. Morbidelli 25. 20. Di Giannantonio 18. 21. Darryn Binder 10. 22. Dovizioso 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 246 Punkte. 2. Yamaha 172. 3. Aprilia 155. 4. KTM 121. 5. Suzuki 101. 6. Honda 85.



Team-WM:

1. Aprilia Racing 213 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 197. 3. Ducati Lenovo Team 197. 4. Prima Pramac Racing 184. 5. Red Bull KTM Factory 164. 6. Suzuki Ecstar 152. 7. Gresini Racing 123. 8. Mooney VR46 Racing 107. 9 Repsol Honda 100. 10. LCR Honda 69. 11. WithU Yamaha RNF 20. 12. Tech3 KTM Factory 14.