Franco Morbidelli: «Vale gibt mir immer Kraft»

Die Situation von Yamaha-Fahrer Franco Morbidelli ist nicht besonders gut. Der MotoGP-Vizeweltmeister von 2020 muss unbedingt näher an seinen Teamkollegen Fabio Quartararo rankommen, um nicht völlig abzustürzen.

Im zweiten Teil des Interviews mit Franco Morbidelli geht es besonders darum, dass sein Teamkollege Fabio Quartararo deutlich mehr aus dem Paket der Yamaha M1 herausholt. Wie er das bewertet und was er zu einigen anderen Themen zu sagen hat, steht unterhalb dieser Zeilen.

Es ist klar, wenn dir jemand einen Platz im Werksteam anbietet, dass du nicht Nein sagen kannst. Aber ist es möglich, dass der Wechsel während der Saison ein Fehler war?

Nicht wirklich. Dort zu sein ist das Beste, was mir jemals passiert ist in meiner Karriere als Fahrer.

Aber es war nicht deine Wahl.

In einem Werksteam zu fahren, in dem Team mit dem besten Paket, dem besten Motorrad und dem besten Fahrer, das ist großartig. Fabio erledigt die Arbeit auf dem Bike. Nicht auf einem Pferd oder durch sich alleine. Es bedeutet, dass es möglich ist, dasselbe Potenzial herauszuholen, wie er es mit dem Team und mit dem Paket schafft. Dort zu stehen, wo ich bin, ist die bestmögliche Position.

Im Moment stockt es leider ziemlich. Es brennt auch überall, aber es ist eine Herausforderung und Herausforderungen sind genau so.

Hast du mit Valentino über diese Situation gesprochen?

Ja, wir haben darüber geredet.

Was sagt er dir dann?

Vale gibt mir immer Kraft.

Ich kann mir vorstellen, dass dein Team und du regelmäßig in die Telemetrie-Daten von Fabio schaust. Was macht Fabio anders, was du nicht auf dem gleichen Bike schaffst?

Es ist kompliziert, das zu tun, was er tut. Er schafft es, die Kurvengeschwindigkeit zu halten, während er extrem spät bremst. Und durch das hohe Tempo in der Kurve macht er sehr viel Zeit gut. Fabio maximiert jede Ecke unseres Bikes, in jedem Bereich holt er das volle Potenzial aus dem Paket.

Was Franco Morbidelli denkt:

Es gibt zu viele MotoGP-Rennen

Nein.

Ist es nicht paradox, dass das langsamste Motorrad in der Weltmeisterschaft regelmäßig gewinnt?

Ja, ein bisschen paradox ist es.

Soll die Aerodynamik ein Teil der MotoGP bleiben?

Ja.

Und das «Hole shot device»?

Ja.

Was denkst du über die Michelin-Qualiätskontrolle?

Es hat die Reifen verbessert.

Würdest du gerne die neue elektrische Ducati testen?

Nein.

Weißt du, wie viel Benzin du im Jahr verbrauchst?

Keine Ahnung

Verstehst du die Kriterien des «FIM Steward Panels» für kritische Situationen auf der Strecke?

Ich glaube, sie haben zu viel Arbeit. Das führt dazu, dass einige untergehen.

Wie viele Pressetage sind bei dir vertraglich vereinbart?

Mit wem? Team oder Sponsoren? Es sind ziemlich viele.

Welcher der aktuellen Fahrer beeindruckt dich am meisten auf der Strecke?

Quartararo, weil er mit dem gleichen Paket so viel schneller ist als ich.

Nervt dich die Presse?

Nein, ich mag es zu reden. Ja, mich nervt die Presse, wenn sie oberflächliche Dinge behaupten. Meistens ist es aber in Ordnung.

MotoGP-Fahrer-WM nach 11 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 172 Punkte. 2. Aleix Espargaró 151. 3. Zarco 114. 4. Bagnaia 106. 5. Bastianini 105. 6. Brad Binder 93. 7. Miller 91. 8. Mir 77. 9. Rins 75. 10. Oliveira 71. 11. Martin 70. 12. Viñales 62. 13. Marc Márquez 60. 14. Bezzecchi 55. 15. Marini 52. 16. Nakagami 42. 17. Pol Espargaró 40. 18. Alex Márquez 27. 19. Morbidelli 25. 20. Di Giannantonio 18. 21. Darryn Binder 10. 22. Dovizioso 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 246 Punkte. 2. Yamaha 172. 3. Aprilia 155. 4. KTM 121. 5. Suzuki 101. 6. Honda 85.



Team-WM:

1. Aprilia Racing 213 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 197. 3. Ducati Lenovo Team 197. 4. Prima Pramac Racing 184. 5. Red Bull KTM Factory 164. 6. Suzuki Ecstar 152. 7. Gresini Racing 123. 8. Mooney VR46 Racing 107. 9 Repsol Honda 100. 10. LCR Honda 69. 11. WithU Yamaha RNF 20. 12. Tech3 KTM Factory 14.