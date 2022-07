Emilio Alzamora: «Marc Márquez setzt alles daran» 13.07.2022 - 10:01 Von Tim Althof

© Gold & Goose Marc Márquez mit Emilio Alzamora

Nach seiner Operation am 2. Juni in Rochester steigt Marc Márquez langsam wieder ins Training ein. Der Spanier wird noch Zeit für die Rückkehr benötigen, doch Manager Alzamora glaubt an die Stärken seines Schützlings.