Hervé Poncharal: «Respektiere die KTM-Entscheidungen»

KTM-Tech3-Teambesitzer Hervé Poncharal erklärte Remy Gardner und Raúl Fernández, welche Aufgabe er hat und was von KTM entschieden wird. Und er hat einen Rat für seinen Moto3-Fahrer Deniz Öncü.

«Ich bin sehr froh, Teil der Pierer Mobility-Organisation zu sein», versichert KTM-Tech3-Teambesitzer Hervé Poncharal. «Ich respektiere die Entscheidungen, die in Mattighofen und Munderfing gemacht werden. Motorsport-Direktor Pit Beirer ist verantwortlich für die Fahrer-Verpflichtungen. Das habe ich auch meinen MotoGP-Piloten Remy Gardner und Raúl Fernández erklärt. Ich habe ihnen gesagt: ‘Meine Aufgabe ist es, für euch den bestmöglichen technischen Support zu gewährleisten und mich um euch zu kümmern. Alles was das Team betrifft, da bin ich euer Ansprechpartner. Aber was die Verträge betrifft, setzt euch mit Pit in Verbindung’», erklärte der Franzose im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.

Falls HRC mit Takaaki Nakagami weitermacht und Ai Ogura noch eine weitere Moto2-Saison bei Idemitsu Honda Asia ermöglicht wird, was momentan allerdings eher unwahrscheinlich ist, würde erstmals seit der Einführung der Moto2-WM im Jahr 2010 kein Rookie in die MotoGP-Klasse aufsteigen.

«Das ist aber auch eine Nachwirklungen des Suzuki-Rückzugs», hält Hervé Poncharal fest. «Denn es war nachher offensichtlich, dass Alex Rins und Joan Mir einen Platz für 2023 finden würden. Und da die Anzahl der Startplätze von 24 auf 22 reduziert wird, sanken dadurch die Chancen für die Rookies.»

Momentan sieht es so aus, als würden aus dem diesjährigen Startfeld Andrea Dovizioso (Rücktritt mit 36 Jahren) und Darryn Binder (er geht wohl in die Moto2) ihre Plätze räumen. Ob auch Nakagami gehen und für Ogura Platz machen muss, könnte sich noch vor Silverstone entschieden.

Bei HRC war zuletzt zu hören, Nakagami habe bei den Japanern nach viereinhalb Jahren ohne Podestplatz seinen Kredit verspielt. Er wird wohl ein Kandidat für das Superbike-Werksteam von Honda.

In der Moto3-WM fährt das Red Bull KTM Tech3-Team 2022 mit Deniz Öncü und Adrián Fernández, der bei KTM keine Zukunft hat, weil Bruder Raúl zu Aprilia und ins WithU-RNF-Team wechseln will und seine Moto3-Ergebnisse zu wünschen übriglassen. Er ist WM-Achtzehnter mit 28 Punkten.

«Deniz ist zu groß geworden für die Moto3, er sollte in die Moto2 wechseln. Aber mit seinen gegenwärtigen Ergebnissen wird für ihn kein Team den roten Teppich ausrollen. Das Beste wäre, wenn er ins Red Bull KTM-Ajo-Moto2-Team wechseln könnte.»

Aber dort ist kein Platz, weil Pedro Acosta und Augusto Fernandez auch für 2023 vorgesehen sind.

Deniz-Öncü-Manager Kenan Sofuoglu hat sich zuletzt in Assen mit etlichen Moto2-Teamchefs unterhalten.

«Kenan sollte für Deniz unbedingt ein Team finden, das ihm volle zwei Jahre in der Moto2-WM garantiert», lautet der Rat von Poncharal. «Aber wenn das nicht gelingt, wäre es vielleicht sinnvoll, noch ein Jahr in der Moto3 zu bleiben und am Ende zu gewinnen. Dann finden sich mehr Gelegenheiten für die Moto2 im Jahr 2024. Vor einem Jahr wollten Sasaki und Masia auch in die Moto2 aufsteigen; sie haben jedoch keinen Vertrag bekommen, also sind sie ein Jahr länger in der Moto3 geblieben. Und Deniz Öncü ist ja immer noch jung. Er ist 18.»

MotoGP-Fahrer-WM nach 11 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 172 Punkte. 2. Aleix Espargaró 151. 3. Zarco 114. 4. Bagnaia 106. 5. Bastianini 105. 6. Brad Binder 93. 7. Miller 91. 8. Mir 77. 9. Rins 75. 10. Oliveira 71. 11. Martin 70. 12. Viñales 62. 13. Marc Márquez 60. 14. Bezzecchi 55. 15. Marini 52. 16. Nakagami 42. 17. Pol Espargaró 40. 18. Alex Márquez 27. 19. Morbidelli 25. 20. Di Giannantonio 18. 21. Darryn Binder 10. 22. Dovizioso 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 246 Punkte. 2. Yamaha 172. 3. Aprilia 155. 4. KTM 121. 5. Suzuki 101. 6. Honda 85.

Team-WM:

1. Aprilia Racing 213 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 197. 3. Ducati Lenovo Team 197. 4. Prima Pramac Racing 184. 5. Red Bull KTM Factory 164. 6. Suzuki Ecstar 152. 7. Gresini Racing 123. 8. Mooney VR46 Racing 107. 9 Repsol Honda 100. 10. LCR Honda 69. 11. WithU Yamaha RNF 20. 12. Tech3 KTM Factory 14.

Moto3-Fahrer-WM nach 11 von 20 Grand Prix:

1.Garcia 182 Punkte. 2. Guevara 179. 3. Foggia 115. 4. Sasaki 113. 5. Masia 107. 6. Deniz Öncü 98. 7. Suzuki 94. 8. Migno 77. 9. Tatay 64. 10. Artigas 57. 11. Riccardo Rossi 52. 12. Yamanaka 51. 13. Holgado 48. 14. Toba 44. 15. Moreira 34. 16. Ortolá 33. 17. Muñoz 32. 17. 18. Adrian Fernández 28. 19. McPhee 24. 20. Bartolini 23. 21. Kelso 22. 22. Nepa 18. 23. Bertelle 16. 24. Odgen 16. 25. Fellon 8. 26. Aji 5.

Konstrukteurs-WM:

1. GASGAS 235 Punkte. 2. Honda 181. 3. KTM 174. 4. Husqvarna 133. 5. CFMOTO 95.

Team-WM:

1. GASGAS Aspar Team 361 Punkte. 2. Leopard Racing 209. 3. Red Bull KTM Ajo 155. 4. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 137. 5. Red Bull KTM Tech3, 126. 6. CFMOTO Racing PrüstelGP 121. 7. MT Helmets – MSI 85. 8. Rivacold Snipers 77. 9. CIP Green Power 66. 10. SIC58 Squadra Corse 60. 11. Angeluss MTA Team 51. 12. QJMotor Avintia Racing 39. 13. BOE Motorsports 32. 14. Vision Track Racing Team 16. 15. Honda Team Asia 5.