Maverick Viñales: Aprilia-Erfolg in Silverstone?

Letztes Jahr im August endete das Arbeitsverhältnis zwischen Maverick Viñales und Yamaha abrupt. Danach heuerte er bei Aprilia an und inzwischen wurden die ersten gemeinsamen Erfolge gefeiert. Es soll noch besser werden.

Maverick Viñales hat schon auf dem Sachsenring Mitte Juni um seinen ersten Podestplatz mit Aprilia in der MotoGP gekämpft, doch ein technischer Defekt an der RS-GP machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Doch bereits eine Woche später setzte er seine starke Leistung in das erste Top-3-Ergebnis um. Der Spanier wurde in Assen Dritter, womit er sich die Sommerpause versüßte.

«Mit dem Hintergrund, dass wir den ersten Teil der Saison mit einem Aufwärtstrend beendet haben, kann ich es kaum erwarten, endlich wieder auf die Strecke zu gehen», schilderte Viñales seine Ambitionen vor dem Silverstone-GP am kommenden Wochenende. «Die Begeisterung nach dem Podium in Assen ließ diese Pause wie eine Ewigkeit erscheinen, aber nun bin ich bereit, um auf meine Aprilia zurückzukehren.»

Der 27-Jährige sieht der gemeinsamen Zukunft mit dem Werk aus Noale sehr optimistisch entgegen. «Die Ergebnisse beweisen, dass wir uns verbessern. Mein Gefühl mit dem Bike ist extrem gut, aber ich weiß, dass ich noch Luft nach oben habe», so der WM-Zwölfte.

«Ich möchte genauso hart mit dem Team weiterarbeiten, damit wir unser volles Potenzial erreichen können», betonte der Aprilia-Fahrer selbstsicher. «Ich bin mir sicher, dass wir von hier bis zum Rennen in Valencia viel Spaß haben werden.»

In Silverstone feierte Maverick Viñales 2016 seinen ersten Sieg in der MotoGP-Klasse. Damals fuhr er auf der Suzuki GSX-RR 3,4 Sekunden vor Honda-Fahrer Cal Crutchlow über den Zielstrich. Es war der erste Sieg für Suzuki nach dem GP-Comeback 2015. Kann der Spanier den Erfolg in Silverstone auf Aprilia wiederholen?

MotoGP-Fahrer-WM nach 11 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 172 Punkte. 2. Aleix Espargaró 151. 3. Zarco 114. 4. Bagnaia 106. 5. Bastianini 105. 6. Brad Binder 93. 7. Miller 91. 8. Mir 77. 9. Rins 75. 10. Oliveira 71. 11. Martin 70. 12. Viñales 62. 13. Marc Márquez 60. 14. Bezzecchi 55. 15. Marini 52. 16. Nakagami 42. 17. Pol Espargaró 40. 18. Alex Márquez 27. 19. Morbidelli 25. 20. Di Giannantonio 18. 21. Darryn Binder 10. 22. Dovizioso 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 246 Punkte. 2. Yamaha 172. 3. Aprilia 155. 4. KTM 121. 5. Suzuki 101. 6. Honda 85.

Team-WM:

1. Aprilia Racing 213 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 197. 3. Ducati Lenovo Team 197. 4. Prima Pramac Racing 184. 5. Red Bull KTM Factory 164. 6. Suzuki Ecstar 152. 7. Gresini Racing 123. 8. Mooney VR46 Racing 107. 9 Repsol Honda 100. 10. LCR Honda 69. 11. WithU Yamaha RNF 20. 12. Tech3 KTM Factory 14.