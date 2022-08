Taka Nakagami (Honda/13.): Top-10? Wir wollen mehr

Zwar schloss Takaaki Nakagami den Silverstone-GP als bester Honda-Pilot ab, jedoch landete er als 13. außerhalb der Top-10. Doch davon blieb der Japaner unbeeindruckt und machte deutlich, dass er nach Höherem strebt.

«Das war ein hartes und langes Rennen», gestand Takaaki Nakagami nach 20 Runden auf der anspruchsvollen 5,9 km langen Piste in Silverstone. Der Idemitsu-LCR-Honda-Pilot musste sich von Startposition 20 durch das Feld arbeiten, was ihm zu Beginn schwerfiel. «Der Start war ziemlich chaotisch, es war schwierig, eine gute Linie zu finden.»

Doch Nakagami blieb ruhig und startete eine Aufholjagd. Das Ziel erreichte er 13,706 sec hinter Rennsieger Pecco Bagnaia (Ducati) und lies dabei Honda-Werkspilot Pol Espargaró hinter sich. Auf Teamkollege Alex Márquez hatte Nakagami im Ziel knapp 7,5 sec Vorsprung. «Nach dem Start habe ich versucht, meine Pace zu finden und konnte dabei einige Fahrer überholen», erklärte der Japaner, der am Ende 13. wurde. «Natürlich bin ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden, aber ich habe alles gegeben und das Rennen immerhin als beste Honda beendet.»

Es war das dritte Rennen in Folge, in dem es keine Honda unter die besten Zehn schaffte, was auch bei Nakagami für Frust sorgte. «Es ist enttäuschend, dass es keine Honda in die Top-10 geschafft hat. Unser Motorrad war auf der Geraden recht schnell, der Top-Speed war gut. Aber beim Anbremsen und in der Kurve haben wir Probleme, wir können das Motorrad nicht wie gewollt stoppen. Auch schnelle Kurven bereiten uns Sorgen, darin müssen wir uns verbessern.»

Ein Blick auf die WM-Tabelle macht deutlich, in welchen Schwierigkeiten Honda derzeit steckt. Obwohl Marc Márquez sechs der zwölf Grand Prixs verpasst hat, liegt er als bester Honda-Fahrer immer noch an 14. Stelle, erst zwei Positionen dahinter folgen Nakagami und Pol Espargaró. Trotz der bislang schwachen Ergebnisse hält der 30-jährige Japaner in seiner fünften MotoGP-Saison an höheren Zielen fest. «Meine Pace war für die Top-10 in Ordnung, aber unser Ziel sind nicht die Top-10, wir wollen mehr. Ich hoffe, dass Honda meine Kommentare nutzen kann, um für die nächsten Rennen einen Schritt nach vorne zu machen.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Silverstone © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Jack Miller voran © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Aleix Espargaro © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Miller und Vinales © Gold & Goose Francesco Bagnaia gewinnt das Rennen © Gold & Goose Vinales, Bagnaia, Miller © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia Zurück Weiter

MotoGP-Ergebnis, Silverstone (7. August):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 20 Rdn in 40:10,260 min

2. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,426 sec

3. Jack Miller, (AUS), Ducati, +0,614

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,651

5. Jorge Martin (E), Ducati, +1,750

6. Miguel Oliveira (P), KTM, +2,727

7. Alex Rins (E), Suzuki, +3,021

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +3,819

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +3,958

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 6,646

11. Brad Binder (ZA), KTM, +7,730

12. Luca Marini (I), Ducati, +13,439

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +13,706

14. Pol Espargaró (E), Honda, +13,906

15. Franco Morbidelli (I), Yamaha , +16,359

16. Andrea Dovizioso (I), Yamaha, +20,805

17. Alex Márquez (E), Honda, +21,099

18. Remy Gardner (AUS), KTM, +24,579

19. Stefan Bradl (D), Honda, +28,773

20. Darryn Binder (ZA), Yamaha, +33,653

21. Raúl Fernández (E), KTM, +35,601

22. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +36,460

– Joan Mir (E), Suzuki

– Johann Zarco (F), Ducati



MotoGP-Fahrer-WM nach 12 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 180 Punkte. 2. Aleix Espargaró 158. 3. Bagnaia 131. 4. Bastianini 118. 5. Zarco 114. 6. Miller 107. 7. Brad Binder 98. 8. Rins 84. 9. Viñales 82. 10. Oliveira 81. 11. Martin 81. 12. Mir 77. 13. Bezzecchi 61. 14. Marc Márquez 60. 15. Marini 56. 16. Nakagami 45. 17. Pol Espargaró 42. 18. Alex Márquez 27. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 18. 21. Darryn Binder 10. 22. Dovizioso 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 271 Punkte. 2. Yamaha 180. 3. Aprilia 175. 4. KTM 131. 5. Suzuki 110. 6. Honda 88.



Team-WM:

1. Aprilia Racing 240 Punkte. 2. Ducati Lenovo Team 238. 3. Monster Energy Yamaha 206. 4. Prima Pramac Racing 195. 5. Red Bull KTM Factory 179. 6. Suzuki Ecstar 161. 7. Gresini Racing 136. 8. Mooney VR46 Racing 117. 9. Repsol Honda 102. 10. LCR Honda 72. 11. WithU Yamaha RNF 20. 12. Tech3 KTM Factory 14.