Offiziell: Vorsaisontests 2023 in Sepang und Portimão

Die Dorna veröffentlichte nun die Termine für die Wintertests zur MotoGP-Saison 2023. Neben dem traditionellen Test in Sepang steht auch Portimão auf dem Plan, wo die MotoGP-Saison zwei Wochen später eingeläutet wird.

Wie gewohnt findet der erste Vorsaison-Test der MotoGP 2023 auf dem Sepang International Circuit in Malaysia statt. Die MotoGP-Testfahrer sowie die Klassenneulinge werden beim Shakedown-Test mit der Arbeit beginnen, sie dürfen vom 5. bis 7. Februar zum ersten Mal auf die Strecke. Erst eine Woche später gesellen sich die Stammpiloten dazu, sie dürfen die 5,54 km lange Piste vom 10. bis 12. Februar für ihre Testzwecke nutzen.

Gut einen Monat später steht in Portimão der letzte Vorsaisontest an. Am 11. und 12. März dürfen sich die Piloten der Königsklasse auf der portugiesischen Strecke vorbereiten, wo vom 24. bis 26. März auch der Startschuss zur MotoGP-Saison 2023 fallen wird. Eine Woche zuvor finden vom 17 bis 19. März außerdem am gleichen Ort die offiziellen Testfahrten der Moto2- und Moto3-Klasse statt.

Vorsaison-Tests MotoGP 2023:

Shakedown Test: 5. bis 7.. Februar

Sepang Test: 10. bis 12. Ferbruar

Portimão Test: 11. und 12. März