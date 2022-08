Enea Bastianini: Top-Resultat in Spielberg im Visier

2021 konnte Enea Bastianini das zweite Rennen auf dem Red Bull Ring nicht beenden, weil sich ein Teil der Verkleidung seiner GP19 gelöst hatte. Dennoch blickt er zuversichtlich aufs anstehende Rennwochenende.

Für Enea Bastianini endete das zweite MotoGP-Rennen in Spielberg im vergangenen Jahr enttäuschend. Der damalige Avintia Esponsorama-Rookie verlor die linke Seite seiner Ducati Desmosedici GP19 und musste sein Bike nach nur fünf Runden an der Box abstellen. Davor konnte er aber von Startplatz 15 aus bis in den Kampf um die Top-10-Plätze vorstossen.

Mehr Glück hatte der Italiener in der Moto3-Klasse auf dem Red Bull Ring: 2016 durfte er als Dritter aufs Spielberg-Podest, 2018 wurde er sogar Zweiter. Entsprechend zuversichtlich blickt der aktuelle WM-Vierte auf das anstehende Rennwochenende in der Steiermark. Der 24-Jährige betont: «Ich konnte in der Vergangenheit gute Ergebnisse auf dem Red Bull Ring erzielen und mag die Strecke auch.»

Und der Gresini-Ducati-Fahrer sagt: «Im vergangenen Jahr hatte ich in Spielberg im zweiten Rennen kein Glück, aber ich war davor das ganze Wochenende hindurch konkurrenzfähig. Deshalb ist es auch mein Ziel, die gute Form nach dem vierten Platz in Silverstone zu halten und weiterhin um Top-Resultate zu kämpfen.»

Sein Teamkollege Fabio Di Giannantonio erklärt hingegen: «Dr Red Bull Ring war bisher immer eine Herausforderung für mich, ich konnte dort noch keine Top-Ergebnisse erzielen. Deshalb ist es höchste Zeit, das Blatt zu wenden. Nach einem schwierigen Wochenende in Silverstone wollen wir endlich Wiedergutmachung leisten und wir müssen bei Null anfangen. Wir wollen wieder zur guten Form zurückfinden, die wir zu Saisonbeginn hatten.»

MotoGP-Fahrer-WM nach 12 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 180 Punkte. 2. Aleix Espargaró 158. 3. Bagnaia 131. 4. Bastianini 118. 5. Zarco 114. 6. Miller 107. 7. Brad Binder 98. 8. Rins 84. 9. Viñales 82. 10. Oliveira 81. 11. Martin 81. 12. Mir 77. 13. Bezzecchi 61. 14. Marc Márquez 60. 15. Marini 56. 16. Nakagami 45. 17. Pol Espargaró 42. 18. Alex Márquez 27. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 18. 21. Darryn Binder 10. 22. Dovizioso 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 271 Punkte. 2. Yamaha 180. 3. Aprilia 175. 4. KTM 131. 5. Suzuki 110. 6. Honda 88.

Team-WM:

1. Aprilia Racing 240 Punkte. 2. Ducati Lenovo Team 238. 3. Monster Energy Yamaha 206. 4. Prima Pramac Racing 195. 5. Red Bull KTM Factory 179. 6. Suzuki Ecstar 161. 7. Gresini Racing 136. 8. Mooney VR46 Racing 117. 9. Repsol Honda 102. 10. LCR Honda 72. 11. WithU Yamaha RNF 20. 12. Tech3 KTM Factory 14.