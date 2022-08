Überragender Brad Binder (KTM): Keiner überholt öfter

Red Bull-KTM-Ass Brad Binder sprach bei einer Live-KTM-Sondersendung auf ServusTV am Montag aus der Motohall in Matthighofen über seine grandiose Renn-Pace und die private MotoGP-Ausfahrt in Kyalami im Juli.

Brad Binder war wie sein Red Bull-KTM-Teamkollege Miguel Oliveira am Montag in der KTM-Motohall einer der Gäste in der Live-Sendung «Sport & Talk aus dem Hangar 7.» Dabei wurde unter anderem auch Bilanz nach 100 Rennen von KTM in der MotoGP-WM gezogen.

Unglaublich: Binder hat in der laufenden Saison 58 Positionen in den Rennen gut gemacht. Der 27-Jährige hat insgesamt 65 Überholmanöver in den bisherigen zwölf Rennen durchgeführt. «Es wäre viel besser, wenn das gar nicht nötig wäre», sagt der Südafrikaner mit einem Grinsen. «Das zeigt natürlich auch, dass wir großes Potenzial haben.»

An der Achillesferse der KTM RC16 soll zukünftig noch härter gearbeitet werden. Binder: «Leider sind wir im Qualifying nicht schnell genug. Jetzt arbeiten wir daran, dass wir die Qualifikation verbessern. Letztlich zählt das Rennen. Aber wir sind auf dem Weg.»

Sein erster MotoGP-Triumph in Brünn 2020 war für den damaligen Rookie auch selbst eine Sensation. «Diesen Tag werde ich nie vergessen. Davon hast du als Kind immer geträumt. Brünn war damals erst mein drittes Rennen in der MotoGP. Es war ein großartiger Tag», betonte der WM-Siebte. «Es ist ein Tag, den ich gewiss nie vergessen werde. Es ist schön zu sehen, wo die Leute 2016 begonnen haben und wo sie jetzt stehen.»

Binder kam von einer MotoGP-Ausfahrt in Kyalami im Sommer nach Europa zurück. Dazu erklärte er freudestrahlend: «Es war großartig. Kyalami ist nur 45 Minuten von mir zu Hause, es ist eine fantastische Strecke und eine tolle Anlage. Es müssten noch ein paar Barrieren verschoben werden, aber ich würde mich sehr freuen, wenn die MotoGP-WM dorthin zurückkommen würde.»

Übrigens: Der 15. August war für Binder der Jahrestag seines verwegenen Sieges auf nasser Piste mit Slicks in Spielberg 2021. Damals kam er bei einsetzendem Regen nicht zum Motorradwechsel in die Box, er fuhr das Rennen zu Ende und bescherte KTM auf dem Red Bull Ring einen umjubelten Heimsieg. «Ja, das wurde mir schon gesagt, bei einem anderen Interview."