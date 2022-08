Taka Nakagami (Honda): «Das alte Layout war besser!»

LCR-Honda-Fahrer Takaaki Nakagami war am Freitag im freien Training auf dem Red Bull Ring der beste Honda-Fahrer im Feld, der Rückstand zu Spitze war gering. Dennoch reichte es nicht zu einem Top-10-Platz.

Für Taka Nakagami lief der Freitag beim Österreich-GP deutlich besser als zuletzt das MotoGP-Wochenende in Silverstone. Der Japaner landete nach den ersten beiden freien Trainings auf Position 12, doch besonders der geringe Rückstand bereitete ihm anschließend Freude.

«Es lief viel besser als in Silverstone. Der Rückstand ist 0,4 Sekunden auf die Spitze. In manchen Kurven und Sektoren fühle ich mich ganz gut, in anderen Kurven und Abschnitten aber auch ziemlich schlecht. Wir haben aber noch viel Raum zur Verbesserung, besonders bei der Elektronik und für mich selbst beim Fahren», so der Honda-Pilot. «Dennoch ein positiver Tag. Wir sind leider außerhalb der Top-10. Es gilt kleine Details zu verbessern, wir dürfen im FP3 keine Fehler machen. Ich hoffe, dass wir ein gutes Qualifying fahren können.»

Nakagami weiß immer noch nicht, ob er auch 2023 auf der Honda in der MotoGP-Klasse fahren kann. Aber er macht deutlich, wo der japanische Hersteller sich verbessern muss. «Elektronik, Chassis und vor allem die Aerodynamik müssen verbessert werden. Ducati und Aprilia sind uns einen Schritt voraus. Wir dürfen uns nicht nur auf den Anpressdruck konzentrieren, denn das Motorrad lenkt nicht ein. Unser Aerodynamik-Paket hilft leider nicht beim Einlenken, dort muss etwas verändert werden.»

«Honda hat gute Ingenieure und das Potenzial ist groß. Aber Ducati und Aprilia sind viel weiter. Unser 'Rear Ride Height Device' und der Motor sind gut. Uns fehlen aber kleine spezielle Dinge», stellte der 30-Jährige klar.

Zuletzt bekam der WM-16. beim GP von Großbritannien ein neues Chassis von HRC. Ist es immer noch im Einsatz? «Ja, wir fahren dasselbe Chassis wie in Silverstone, beide Bikes sind gleich an diesem Wochenende. Die Wings sind wieder die alten, wir haben auf den 2022er Standard zurückgebaut. Das ist sehr wichtig auf dieser Stop-and-go-Strecke. Wir haben keine neuen Test-Teile verbaut.»

Wie sieht Taka die neue Schikane zwischen Kurve 1 und 3 auf dem Red Bull Ring? «Am Morgen habe ich die Schikane nicht gemocht, denn ich hasse solche engen Kurven. Im FP2, im Trockenen und nach vielen Runden habe ich mich dann daran gewöhnt», gab er zu. «Am Ende ist es nicht schlecht, aber das alte Layout war besser. Dort konntest du den Speed fühlen. Vielleicht haben wir aber mehr Chancen, um zu überholen.»

MotoGP, kombinierte Zeiten nach FP2, Spielberg:

1. Zarco, Ducati, 1:29,837 min

2. Miller, Ducati, + 0,024 sec

3. Martin, Ducati, + 0,029

4. Quartararo, Yamaha, + 0,040

5. Bagnaia, Ducati, + 0,160

6. Marini, Ducati, + 0,193

7. Bezzecchi, Ducati, + 0,229

8. Bastianini, Ducati, + 0,229

9. Viñales, Aprilia, + 0,276

10. Brad Binder, KTM, + 0,291

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,310

12. Nakagami, Honda, + 0,474

13. Rins, Suzuki, + 0,484

14. Pol Espargaró, Honda, + 0,527

15. Mir, Suzuki, + 0,618

16. Alex Márquez, Honda, + 0,672

17. Morbidelli, Yamaha, + 0,780

18. Dovizioso, Yamaha, + 0,802

19. Di Giannantonio, Ducati, + 0,863

20. Savadori, Aprilia, + 1,037

21. Bradl, Honda, + 1,345

22. Oliveira, KTM, + 1,478

23. Gardner, KTM, + 1,487

24. Darryn Binder, Yamaha, + 1,738

25. Raúl Fernández, KTM, + 2,141

MotoGP-Ergebnis FP1, Spielberg:

1. Miller, Ducati, 1:30,756 min

2. Zarco, Ducati, + 0,618 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,820

4. Martin, Ducati, + 0,860

5. Quartararo, Yamaha, + 1,017

6. Rins, Suzuki, + 1,119

7. Brad Binder, KTM, + 1,157

8. Nakagami, Honda, + 1,185

9. Bastianini, Ducati, + 1,220

10. Dovizioso, Yamaha, + 1,251

11. Viñales, Aprilia, + 1,318

12. Bezzecchi, Ducati, + 1,565

13. Oliveira, KTM, + 1,666

14. Alex Márquez, Honda, + 1,681

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,732

16. Bagnaia, Ducati, + 1,757

17. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,801

18. Bradl, Honda, + 1,992

19. Di Giannantonio, Ducati, + 2,019

20. Pol Espoargaró, Honda, + 2,149

21. Savadori, Aprilia, + 2,207

22. Marini, Ducati, + 2,242

23. Fernández, KTM, + 3,040

24. Darryn Binder, Yamaha, + 4,316

25. Gardner, KTM, + 4,336

Moto3, kombinierte Zeiten nach FP2, Spielberg:

1. Foggia, Honda, 1:41,774 min

2. Deniz Öncü, KTM, + 0,042 sec

3. McPhee, Husqvarna, + 0,049

4. Suzuki, Honda, + 0,261

5. Moreira, KTM, + 0,306

6. Sasaki, Husqvarna, + 0,311

7. Nepa, KTM, + 0,311

8. Riccardo Rossi, Honda, + 0,342

9. Masia, KTM, + 0,342

10. Muñoz, KTM, + 0,374