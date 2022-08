Warum Brad Binder (10./KTM) die neue Schikane gefällt

Brad Binder kam am Freitag in Spielberg auf Platz 10

Brad Binder, Vorjahressieger am Red Bull Ring, erlebte mit seinem Red Bull-KTM-Werksteam einen arbeitsreichen, aber erfolgreichen ersten Trainingstag beim Österreich-GP. Er steht provisorisch in Q2.

KTM musste mit Miguel Oliveira und Raul Fernández am Freitag in Spielberg zwei Rückschläge hinnehmen. Beide Fahrer stürzten und landeten am Ende des MotoGP-Feldes. Doch Brad Binder, in der Gesamtwertung nach 13 von 20 Rennen auf Position 7, schaffte den provisorischen Einzug in das wichtige Q2. Sollte es, wie befürchtet, am Samstagmorgen regnen, kann sich das KTM-Werksteam bereits über einen Teilerfolg freuen.

«Kein schlechter Tag. Am Morgen im Nassen hatte ich ein kleines Problem, also musste ich gleich zurück zur Box. Dann habe ich ein paar Runs auf dem Regenreifen absolviert, alles hat gut funktioniert. Auch als wir auf den Slick gewechselt haben, war mehr oder weniger alles okay», berichtete der Südafrikaner im Interview am Freitag.

Binder weiter: «Für die zweite Session am Nachmittag haben wir ein paar kleine Änderungen vorgenommen. Nun wissen wir auch, was wir für den Samstag verbessern müssen. Wir sind nur 0,2 Sekunden von der Spitze entfernt, das ist sehr wichtig. Wir müssen in den schnellen, flüssigen Bereichen ein paar Zehntel finden, dann sind wir gut dabei.»

«Ich glaube, dass wir viel mehr Glück hatten als erwartet. Zunächst war es pures Glück, dass wir im FP1 noch einige trockene Runden fahren konnten. Außerdem am Nachmittag bei komplett trockenen Bedingungen unterwegs zu sein – bis auf ein paar Tropfen – das war sehr wichtig», betonte der KTM-Werksfahrer, der mit Jack Miller im nächsten Jahr einen neuen Teamkollegen erhält. «Man weiß nie, was mit dem Wetter an diesem Ort passiert. Wir müssen FP3 abwarten, vielleicht haben wir es schon ins zweite Qualifying geschafft.»

Was sagt der 27-Jährige zur neuen Kurvenvariante 2a und 2b (Bremsschikane zwischen Kurve 1 und 3)? «Ich mag die Schikane. Am Morgen fehlte etwas Gummi, es war etwas rutschig am Anfang. Aber Runde für Runde wurde es besser», erklärte der Moto3-Weltmeister von 2016. «Ich finde, es ist ein neuer, interessanter Abschnitt zur Strecke hinzugefügt wurden. Es wird alles etwas anspruchsvoller und eine lange Gerade wird durch mehrere Kurven ersetzt. Ich bevorzuge das.»

MotoGP, kombinierte Zeiten nach FP2, Spielberg:

1. Zarco, Ducati, 1:29,837 min

2. Miller, Ducati, + 0,024 sec

3. Martin, Ducati, + 0,029

4. Quartararo, Yamaha, + 0,040

5. Bagnaia, Ducati, + 0,160

6. Marini, Ducati, + 0,193

7. Bezzecchi, Ducati, + 0,229

8. Bastianini, Ducati, + 0,229

9. Viñales, Aprilia, + 0,276

10. Brad Binder, KTM, + 0,291

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,310

12. Nakagami, Honda, + 0,474

13. Rins, Suzuki, + 0,484

14. Pol Espargaró, Honda, + 0,527

15. Mir, Suzuki, + 0,618

16. Alex Márquez, Honda, + 0,672

17. Morbidelli, Yamaha, + 0,780

18. Dovizioso, Yamaha, + 0,802

19. Di Giannantonio, Ducati, + 0,863

20. Savadori, Aprilia, + 1,037

21. Bradl, Honda, + 1,345

22. Oliveira, KTM, + 1,478

23. Gardner, KTM, + 1,487

24. Darryn Binder, Yamaha, + 1,738

25. Raúl Fernández, KTM, + 2,141

MotoGP-Ergebnis FP1, Spielberg:

1. Miller, Ducati, 1:30,756 min

2. Zarco, Ducati, + 0,618 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,820

4. Martin, Ducati, + 0,860

5. Quartararo, Yamaha, + 1,017

6. Rins, Suzuki, + 1,119

7. Brad Binder, KTM, + 1,157

8. Nakagami, Honda, + 1,185

9. Bastianini, Ducati, + 1,220

10. Dovizioso, Yamaha, + 1,251

11. Viñales, Aprilia, + 1,318

12. Bezzecchi, Ducati, + 1,565

13. Oliveira, KTM, + 1,666

14. Alex Márquez, Honda, + 1,681

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,732

16. Bagnaia, Ducati, + 1,757

17. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,801

18. Bradl, Honda, + 1,992

19. Di Giannantonio, Ducati, + 2,019

20. Pol Espoargaró, Honda, + 2,149

21. Savadori, Aprilia, + 2,207

22. Marini, Ducati, + 2,242

23. Fernández, KTM, + 3,040

24. Darryn Binder, Yamaha, + 4,316

25. Gardner, KTM, + 4,336