Spielberg: Erste MotoGP-Pole für Bastianini (Ducati)

Vier Ducati-Fahrer starten am Sonntag auf dem Red Bull Ring von den ersten Startplätzen in das MotoGP-Rennen. Enea Bastianini holte sich die Pole-Position, Weltmeister Fabio Quartararo (Yamaha) wurde Fünfter.

Bei 21 Grad Außentemperatur und 27 Grad auf dem Asphalt hatten die MotoGP-Piloten am Samstag auf dem Red Bull Ring beste Bedingungen für den Kampf um die besten Startplätze. Johann Zarco (Ducati) kam als Schnellster der kombinierten Zeitenliste in die Qualifikation, doch am Ende war es ein anderer Ducati-Fahrer, der sich die beste Startposition holte.

Enea Bastianini setzte sich mit einer Zeit von 1:28,772 min gegen die beiden Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia und Jack Miller durch. Für den Gresini-Fahrer war es die erste Pole-Position in der MotoGP-Klasse im 31. Rennen. Zuletzt startete der Italiener in Barcelona 2018 (Moto3) von Startplatz 1 in einen Grand Prix.

In der zweiten Startreihe werden Jorge Martin (Ducati), Fabio Quartararo (Yamaha) und mit Johann Zarco ein weiterer Ducati-Fahrer stehen. Das gesamte Qualfiying-Geschehen gibt es zum Nachlesen im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com.

Die Stimmen der Top-3:

Enea Bastianini (Ducati): «Es war eine lange Zeit für mich ohne eine Pole-Position. Nun konnte ich in Spielberg meine erste in der MotoGP-Klasse holen. Ich bin sehr glücklich darüber. Am Freitag haben wir das Wochenende sehr stark begonnen. Wir haben einen weiteren Schritt nach vorne gemacht und waren gut auf das Qualifying vorbereitet. Ich bin sehr glücklich für Gresini und Ducati. Sehr viele Ducati stehen am Sonntag vorne, es wird ein hartes Rennen, weil auch Fabio sehr schnell ist.»

Pecco Bagnaia (Ducati): «Ein großes Dankeschön an mein Team, denn sie haben unglaublich gearbeitet, sie haben mein Bike schnell repariert. Sie sind unglaublich. Ich freue mich auch über die erste Startreihe, denn im FP4 haben wir etwas gefunden, dass mir in der Pace sehr helfen wird. Das Gefühl war großartig, nur der Sturz war schlecht. Ich habe das Qualifying nicht in der besten Art und Weise begonnen, auch der erste Hinterreifen war nicht perfekt. Ich habe ein paar Fehler gemacht und bin zweimal weitgegangen. So ein Qualifying ist wirklich hart.»

Jack Miller (Ducati): «Das ganze Wochenende haben wir schon sehr viel Druck gemacht und die Pace verbessert. Das Motorrad funktioniert fantastisch. Auch die Fahrer sind stark auf diesen Bikes, aber die Maschine ist einfach hervorragend. Die große Show wird morgen stattfinden, im FP4 haben wir viel dafür gearbeitet, nun müssen wir alles analysieren. Wir müssen uns eine gute Strategie aus der ersten Reihe zurechtlegen, das wird wirklich wichtig, besonders mit der neuen Schikane direkt nach der ersten Kurve.»

MotoGP-Ergebnis Q2, Spielberg:

1.Bastianini, Ducati, 1:28,772 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,024 sec

3. Miller, Ducati, + 0,109

4. Martin, Ducati, + 0,186

5. Quartararo, Yamaha, + 0,231

6. Zarco, Ducati, + 0,274

7. Viñales, Aprilia, + 0,363

8. Mir, Suzuki, + 0,483

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,483

10. Di Giannantonio, Ducati, + 0,564

11. Rins, Suzuki + 0,652

12. Brad Binder, KTM, + 0,764



Die weitere Startaufstellung:

13. Marini, Ducati, 1:29,386 min

14. Nakagami, Honda, 1:29,390

15. Pol Espargaró, Honda, 1:29,475

16. Morbidelli, Yamaha, 1:29,540

17. Oliveira, KTM, 1:29,613

18. Bradl, Honda, 1:29,809

19. Dovizioso, Yamaha, 1:30,085

20. Bezzecchi, Ducati, 1:30,122

21. Darryn Binder, Yamaha, 1:30,328

22. Gardner, KTM, 1:30,397

23. Raúl Fernández, KTM, 1:30,475

24. Savadori, Aprilia, 1:30,487

25. Alex Márquez, Honda, 1:33,653